A- A+

Futebol Brasileiro Fortaleza segura pressão do Juventude no segundo tempo e garante primeira vitória na Série B Partida foi marcada pela manutenção de um tabu histórico

O Fortaleza conquistou sua primeira vitória na Série B ao bater o Juventude por 2 a 1 na tarde deste sábado, na Arena Castelão. Em duelo válido pela terceira rodada, o time cearense contou com um primeiro tempo eficiente para construir a vantagem e subir na tabela de classificação.

Com o resultado, o Leão chegou aos quatro pontos e assumiu a oitava colocação, enquanto o clube de Caxias do Sul permanece com apenas um ponto, figurando na 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento.

A partida foi marcada pela manutenção de um tabu histórico. O Tricolor do Pici agora soma 12 partidas consecutivas sem perder para o rival gaúcho, marca que sustenta desde 2009. O Juventude, por sua vez, amarga uma sequência negativa e segue ainda sem vencer na atual competição nacional.

O confronto começou com o Fortaleza exercendo forte pressão na saída de bola. Logo aos dois minutos, o time chegou a balançar as redes, mas o lance foi anulado pela arbitragem. A insistência deu resultado quando o árbitro Raphael Claus, auxiliado pelo VAR, assinalou pênalti em uma dividida na área. Mailton converteu a cobrança e abriu o placar.

O segundo gol nasceu de um erro na saída do Juventude. O meia Ryan interceptou passe de Raí Ramos, invadiu a área, driblou a marcação e finalizou com precisão para ampliar a vantagem antes do intervalo.

Na etapa complementar, o cenário mudou e o Juventude voltou disposto a buscar o empate. Logo aos seis minutos, Alan Kardec aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou para diminuir o marcador. O time gaúcho empilhou chances com Wadson e Fabio Lima, obrigando o goleiro Brenno a realizar uma defesa difícil com o pé para evitar o gol de empate.

Apesar do sofrimento na reta final, a equipe cearense conseguiu retomar a posse de bola e segurar o placar até o apito final, garantindo o alívio para o torcedor cearense.

O calendário agora reserva compromissos distintos para os clubes O Leão vira a chave para o clássico contra o Ceará, na quarta-feira, pela Copa do Nordeste. Já o Juventude terá a semana livre para treinamentos antes de receber o Goiás, no próximo sábado, no Estádio Alfredo Jaconi, visando a primeira vitória na Série B.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 2 X 1 JUVENTUDE

FORTALEZA - Brenno; Maílton, Brítez, Lucas Gazal e Maurício; Ronald, Lucas Sasha, Ryan (Rodriguinho) e Pochettino (Rodrigo Santos); Lucas Emanoel (Miritello) e Luiz Fernando (Vitinho). Técnico: Estephano Dijan (auxiliar).

JUVENTUDE - Jandrei; Rodrigo Sam, Messias (Léo Índio), Marcos Paulo e Raí Ramos (Fábio Lima); Luan Martins (Carlinhos), Mandaca, Raí e Wadson (MP); Manuel Castro e Alisson Safira (Alan Kardec). Técnico: Maurício Barbieri.

GOLS - Maílton, aos 17, e Ryan, aos 45 minutos do primeiro tempo; Alan Kardec, aos seis minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Mailton (FOR).

CARTÃO VERMELHO - Barbieri (JUV).

ÁRBITRO - Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG).

RENDA: R$ 103.136,00.

PÚBLICO: 7.437 torcedores.

LOCAL: Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Veja também