POLÊMICA Fortaleza reclama de gol não marcado contra Sport, e Tinga dispara: "Ficamos à mercê da tecnologia" Lance de Pikachu, anulado por decisão do árbitro após análise do VAR, gerou revolta nos cearenses

Não é novidade que a arbitragem brasileira vem gerando polêmicas nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, sobretudo envolvendo equipes nordestinas — e, neste sábado (26), na Ilha do Retiro, não foi diferente.

No duelo entre Sport e Fortaleza, um lance polêmico deu o que falar no meio para o fim do segundo tempo. Após chute de Pikachu, aos 29 minutos da segunda etapa, a bola explodiu no travessão e entrou na meta, atrás da linha.

O lance, que ficou claro para os telespectadores e para o elenco cearense, foi considerado inconclusivo pelo árbitro Matheus Delgado.

Chamado pela arbitragem de vídeo, numa análise que demorou mais de oito minutos, Matheus optou por não validar o gol que favoreceria o Fortaleza.

No momento da decisão, o juiz voltou ao campo sinalizando um possível toque de mão de Lucero na jogada. Minutos depois, o quarto árbitro explicou, durante a transmissão, que as imagens do lance eram inconclusivas e, portanto, não permitiam a confirmação do gol do Leão do Pici.

Após a partida, em entrevista ao SporTV, Tinga comentou a decisão da arbitragem, demonstrou preocupação com o futebol brasileiro e lamentou o gol não validado, que poderia ter garantido a vitória ao Fortaleza. As equipes empataram por 0x0 e seguem pressionadas no campeonato.

“As imagens da TV dizem que foi gol. Ele levou ali (para analisar o lance) sete ou oito minutos. Ele falou que o VAR não tinha nenhuma câmera conclusiva. A gente fica à mercê da tecnologia que, na Europa, usa uma bola com chip e que o relógio já valida o gol”, disse.

“Nós estamos muito atrás. A gente vem de um torneio da Conmebol em que o VAR é muito mais rápido. Temos sempre que prestar mais atenção e cuidar do Campeonato Brasileiro. Estamos num momento difícil e um resultado com três pontos ia valer muito para nós, e ele prejudicou a gente. Como não tem imagens conclusivas, fica o resultado do campo, em que ele não deu o gol. Não sei quais as imagens tem do VAR. Não pode ter jogo de campeonato se não tem uma câmera exclusiva que dá o gol. A gente fica preocupado com o futebol brasileiro”, finalizou.

Fortaleza repudia

Nas redes sociais, o Fortaleza também se manifestou, repudiando o ocorrido e publicando imagens do lance. “Inacreditável o que o Brasil inteiro viu diretamente da Ilha do Retiro”, escreveu o clube.

É simplesmente inacreditável o que o Brasil inteiro viu diretamente da Ilha do Retiro: a bola passa a linha e, com direito a checagem em vídeo, a arbitragem não marca o gol para o Fortaleza.



O Brasileirão é um dos maiores campeonatos nacionais do mundo, um dos mais difíceis, e pic.twitter.com/8es3dJKHAI — Fortaleza Esporte Clube (@FortalezaEC) April 27, 2025

