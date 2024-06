A- A+

Esportes Fortaleza supera Juventude e mantém invencibilidade em casa no Brasileirão Como mandante, o time nordestino chegou a sete jogos, quatro vitórias e outros três empates, ostentando uma boa fase invicta

O Fortaleza continua invicto em seus domínios no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o time cearense venceu por 2 a 1 o Juventude, pela 13ª rodada, mantendo a boa fase na Arena Castelão e se aproximando da zona de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores.

Com a nova vitória, o Fortaleza foi a 20 pontos, mesmo número do sexto colocado Cruzeiro, e se colocou de vez na briga por vaga na zona da Libertadores. Do outro lado, os gaúchos estacionaram nos 16 pontos e ficaram em 12º.

Como mandante, o time nordestino chegou a sete jogos, quatro vitórias e outros três empates, ostentando uma boa fase invicta. Já o Juventude segue sem vencer longe de seu estádio. São seis jogos, dois empates e quatro derrotas.

De olho no G-6, quem começou o duelo se lançando ao ataque foi o time da casa. O Fortaleza adotou uma postura mais ofensiva, que surtiu efeito aos 15, quando Breno Lopes foi parado com falta na área, mas a arbitragem assinalou impedimento. Entretanto, ao olhar o VAR, foi constatado o pênalti para o time nordestino.

Aos 20, Lucero foi para a cobrança e não desperdiçou, abrindo o placar da partida. Aos 23, o Fortaleza chegou mais um vez com Pikachu, que recebeu no lado direito e chutou, para boa defesa de Gabriel. Aos 28, o paredão do Juventude fez um novo milagre, em tentativa de Breno Lopes.

Sem objetividade, o visitante não conseguiu levar perigo na primeira etapa e foi castigado nos minutos finais. Aos 47, Pikachu recebeu antes do meio-campo, saiu livre em direção ao gol e não desperdiçou, levando o Fortaleza para o intervalo com 2 a 0 no placar.

Na volta para o segundo tempo, o Juventude se lançou ao ataque. Entretanto, os gaúchos esbarraram em uma defesa muito bem postada do Fortaleza, que ao abdicar de jogar, acabou sofrendo o castigo.

Após tanto pressionar, os visitantes conseguiram chegar ao gol aos 28, quando Ewerthon, de cabeça, diminuiu o marcador. Aos 32, Nenê fez boa jogada no meio e chutou para grande defesa de João Ricardo, que evitou o empate.

Aos 41, Nenê criou mais uma jogada e tocou para Mandaca, que na hora da definição, mandou para fora. O Juventude ainda tentou, mas não conseguiu balançar as redes novamente e o jogo acabou em 2 a 1 para o time da casa.

Sem tempo a perder, os times já se preparam para a 14ª rodada do Brasileirão. Na quarta-feira (30), o Fortaleza volta a campo para encarar o Vasco, a partir das 20h, em São Januário, no Rio. No dia seguinte, o Juventude vai até Salvador (BA) para encarar o Bahia, na Arena Fonte Nova, às 19h.

FICHA TÉCNICA:

FORTALEZA 2 X 1 JUVENTUDE

FORTALEZA - João Ricardo; Tinga, Emanuel Brítez, Titi e Felipe Jonatan; Lucas Sasha, Hércules e Pochettino (Bruno Pacheco); Yago Pikachu (Dudu), Lucero (Matheus Rossetto) e Breno Lopes (Renato Kayzer). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

JUVENTUDE - Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Gabriel Inocêncio; Caíque, Jadson (Luis Mandaca) e Jean Carlos (Nenê); Lucas Barbosa (Ruan), Erick Farias (Ewerthon) e Gabriel Taliari (Gilberto). Técnico: Roger Machado.

GOLS - Lucero (pênalti), aos 20, e Yago Pikachu, aos 47 minutos do primeiro tempo. Ewewrthon, aos 28 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Yago Pikachu e Lucas Sasha (Fortaleza).

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).





Veja também

Eurocopa Mbappé: "Jogar de máscara é um horror absoluto"