Futebol Fortaleza vence América-MG e se torna primeiro nordestino a disputar uma semifinal de Sul-Americana Leão bateu o Coelho por 2x1, pelas quartas de final do torneio; no Morumbi, São Paulo foi eliminado nas penalidades para a LDU, do Equador

O Fortaleza escreveu nesta quinta (31) mais um capítulo importante na história do futebol nordestino. Ao vencer o América-MG por 2x1, no Castelão, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, o Leão se tornou o primeiro clube da região a chegar entre os quatro melhores do torneio, superando as campanhas de Sport (2017), Bahia (2018 e 2020) e Ceará (2022), que tinham caído uma fase antes na competição. Os gols cearenses foram marcados por Guilherme e Marinho. Os mineiros balançaram as redes com Breno.

No outro jogo das quartas, o São Paulo pressionou a LDU, do Equador, por mais de 90 minutos no Morumbi, mas só conseguiu ganhar por 1x0, com gol de Arboleda. Insuficiente para passar no tempo normal, mas o mínimo para levar a decisão para as penalidades. O problema é que os equatorianos tiveram 100% de êxito nas cobranças, enquanto James Rodriguez mandou para o alto a bola e a classificação do Tricolor.

Os outros dois semifinalistas do torneio são Corinthians e Defensa y Justicia, da Argentina. O alvinegro paulista avançou de fase ao eliminar o Estudiantes-ARG nas penalidades e agora encara o Fortaleza. Já o outro classificado tirou o Botafogo nas quartas e, na etapa que antecede a final, terá pela frente a LDU.

O Brasil tem cinco títulos da Sul-Americana, sendo dois do Athletico (2018 e 2021). Os demais campeões foram Internacional (2008), São Paulo (2012) e Chapecoense (2016). No caso dos catarinenses, o clube ficou com a taça após o Atlético Nacional-COL, outro finalista, solicitar a entrega da conquista à equipe brasileira, devido ao acidente aéreo que vitimou dezenas de pessoas, entre jogadores e membros da delegação da Chape.

