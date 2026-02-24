A- A+

Futebol brasileiro Fortaleza x Maguary: saiba onde assistir e confira possíveis escalações Partida acontece no Castelão, nesta terça-feira (24), às 21h30

Pela luta da construção de um legado e a solidificação de um projeto. Na primeira participação da história do clube na Copa do Brasil, o Maguary enfrenta o Fortaleza no Castelão, nesta terça-feira (24), em busca de seguir fazendo história e avançar à terceira fase da competição.

Na primeira fase, o Azulão eliminou o Laguna-RN, no próprio estádio Arthur Tavares, pelo placar 1x0 com gol de Júlio César, na estreia do clube em competições nacionais.

Dessa vez, o time de Bonito segue realizando mais um fato inédito em sua história: primeiro jogo fora de casa em um torneio de cunho nacional. O duelo eliminatório é em jogo único.

Comandante do projeto técnico do Maguary desde a temporada de 2024, Sued Lima projetou o confronto e pensou no impacto que poderá trazer ao clube do interior pernambucano.

“Fizemos história na Copa do Brasil, estreamos com vitória (1x0 contra o Laguna-RN) e agora vamos enfrentar um grande adversário, mas o sentimento é de que estamos aqui para deixar um grande legado e graças a Deus o trabalho vem acontecendo ano após ano, com o Maguary crescendo gradativamente”, avaliou o treinador do Maguary, Sued Lima.

Lance entre Maguary e Laguna pela primeira fase da Copa do Brasil, que terminou em vitória da equipe azulina por 1x0 - Foto: Rafael Melo/FPF

Dessa vez, o próximo adversário é considerado como um dos grandes clubes do Brasil, mas o Azulão de Bonito não pretende sucumbir diante da força do adversário.

“O Fortaleza numa segunda fase, mais um jogo histórico, em jogo único, e a nossa estratégia é acreditar nas nossas convicções, temos uma forma de jogar definida e não vamos abrir mão da possibilidade de vitória”, garantiu o comandante do Maguary.

Além do mérito esportivo, uma possível classificação também traria valor importantes para o time do agreste pernambucano. Se o Maguary avançar, o valor da premiação será de R$ 950 mil.

Caso consiga vencer o Fortaleza, o adversário na terceira fase sairá do confronto entre Manauara-AM x Itabaiana-SE, marcado para o próximo dia 4 de março, em Manaus.

Fortaleza x Maguary - Escalações



Fortaleza: Brenno; Maílton, Brítez, Cardona, Fuentes; Sasha, Pierre, Pochettino; Vitinho, GB e Luiz Fernando. Técnico: Thiago Carpini



Maguary: Bruno Lopes; Gabriel Fontes, Guedes, Maurício, Eduardo Ribeiro; Ítalo, Iago Felipe e Júlio César; Bruno Vinícius, Kanu e Marquinhos. Técnico: Sued Lima

Fortaleza x Maguary - saiba onde assistir

Data: 23/02

Horário: 21h30

Local: Castelão (Fortaleza/CE)

Transmissão: Sportv/Premiere





