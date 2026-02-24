Fortaleza x Maguary: saiba onde assistir e confira possíveis escalações
Partida acontece no Castelão, nesta terça-feira (24), às 21h30
Pela luta da construção de um legado e a solidificação de um projeto. Na primeira participação da história do clube na Copa do Brasil, o Maguary enfrenta o Fortaleza no Castelão, nesta terça-feira (24), em busca de seguir fazendo história e avançar à terceira fase da competição.
Na primeira fase, o Azulão eliminou o Laguna-RN, no próprio estádio Arthur Tavares, pelo placar 1x0 com gol de Júlio César, na estreia do clube em competições nacionais.
Dessa vez, o time de Bonito segue realizando mais um fato inédito em sua história: primeiro jogo fora de casa em um torneio de cunho nacional. O duelo eliminatório é em jogo único.
Comandante do projeto técnico do Maguary desde a temporada de 2024, Sued Lima projetou o confronto e pensou no impacto que poderá trazer ao clube do interior pernambucano.
“Fizemos história na Copa do Brasil, estreamos com vitória (1x0 contra o Laguna-RN) e agora vamos enfrentar um grande adversário, mas o sentimento é de que estamos aqui para deixar um grande legado e graças a Deus o trabalho vem acontecendo ano após ano, com o Maguary crescendo gradativamente”, avaliou o treinador do Maguary, Sued Lima.
Dessa vez, o próximo adversário é considerado como um dos grandes clubes do Brasil, mas o Azulão de Bonito não pretende sucumbir diante da força do adversário.
“O Fortaleza numa segunda fase, mais um jogo histórico, em jogo único, e a nossa estratégia é acreditar nas nossas convicções, temos uma forma de jogar definida e não vamos abrir mão da possibilidade de vitória”, garantiu o comandante do Maguary.
Além do mérito esportivo, uma possível classificação também traria valor importantes para o time do agreste pernambucano. Se o Maguary avançar, o valor da premiação será de R$ 950 mil.
Caso consiga vencer o Fortaleza, o adversário na terceira fase sairá do confronto entre Manauara-AM x Itabaiana-SE, marcado para o próximo dia 4 de março, em Manaus.
Fortaleza x Maguary - Escalações
Fortaleza: Brenno; Maílton, Brítez, Cardona, Fuentes; Sasha, Pierre, Pochettino; Vitinho, GB e Luiz Fernando. Técnico: Thiago Carpini
Maguary: Bruno Lopes; Gabriel Fontes, Guedes, Maurício, Eduardo Ribeiro; Ítalo, Iago Felipe e Júlio César; Bruno Vinícius, Kanu e Marquinhos. Técnico: Sued Lima
Fortaleza x Maguary - saiba onde assistir
Data: 23/02
Horário: 21h30
Local: Castelão (Fortaleza/CE)
Transmissão: Sportv/Premiere