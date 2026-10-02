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Futebol Fortaleza x Náutico: confira escalações e onde assistir Timbu e Leão jogam nesta sexta-feira (2), no Castelão, pela Série B do Campeonato Brasileiro

Mais um Leão no caminho do Náutico. Após vencer o Clássico dos Clássicos contra o Sport, na semana passada, o Timbu terá pela frente o Fortaleza, nesta sexta-feira (2), no Castelão, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo diante de um rival nordestino em melhor situação na tabela, os alvirrubros estão confiantes em aumentar a sequência positiva para acabar de vez com o risco de rebaixamento.





Sem temor

O Náutico é o atual 14° colocado da Série B, com 41 pontos. O Fortaleza é o terceiro, com 52. "Eu respeito absolutamente todos os adversários da Série B, mas eu não temo nenhum. Essa questão é muito importante que se diga porque o grupo me dá esse conforto, dada a qualidade que os jogadores vêm demonstrando, não só em nível técnico, mas também em nível de comprometimento", afirmou o técnico Bruno Pivetti.

"Vai ser um jogo muito difícil, outro adversário de nível elevado, não à toa ocupa as primeiras posições na tabela de classificação. Vamos ter a humildade para poder neutralizar os pontos fortes do Fortaleza, mas também poder fazer o nosso jogo. Tenho certeza que nós temos condições de competir sempre pelo melhor resultado", completou.

Para o confronto, o Náutico não terá o lateral-esquerdo Igor Fernandes, que sofreu uma lesão grau um na coxa diante do Sport. Com isso, Ryan deve ser mantido na posição e a zaga alvirrubra será formada por Betão e Wanderson, que retorna de suspensão.

"Eu vejo aqui um grupo muito forte, coeso e que pode fazer partidas em alto nível e poder competir contra qualquer adversário. O resultado final nós não controlamos, mas tenho certeza que nós temos condições de jogar contra qualquer time da Série B", declarou o técnico.

O duelo também marcará o reencontro entre Pivetti e o técnico do Fortaleza, Paulo Autuori. A dupla já trabalhou junta no Athletico, no Ludogorets, da Bulgária, e no Goiás.

“Estava acompanhando muito o Fortaleza porque tenho uma relação de amizade com o professor Paulo Autuori. Já trabalhei com ele três vezes, sendo duas como assistente e outra como treinador. Sei da qualidade individual dos jogadores, da boa capacidade coletiva. O time evoluiu muito com ele. Será um grande confronto”, apontou Pivetti.

Tabu

A última (e única) vez que o Náutico derrotou o Fortaleza como visitante foi em 1965. Pela Taça Brasil daquele ano, o Timbu ganhou do Leão por 3x2. Bita, Nino e Lala, cada um com um gol, marcaram para os alvirrubros. Croinha fez os dois dos cearenses. De lá para cá, porém, nada de triunfos pernambucanos longe do estado.

Nos 12 jogos seguintes, o Fortaleza venceu oito e empatou quatro. O mais recente foi em 2023, pela Copa do Nordeste, com triunfo dos cearenses por 2x1.

Ficha técnica

Fortaleza

João Ricardo; Kaio Henrique, T. Cardona, Lucas Gazal e Maílton; Rodriguinho, Pierre e Lucas Sasha; Pedro Henrique, Luiz Fernando e Vitinho. Técnico: Paulo Autuori

Náutico

Muriel; Arnaldo, Wanderson, Betão e Ryan; Samuel, Wenderson e Jean Carlos; Derek, Vinícius e Júnior Todinho. Técnico: Bruno Pivetti

Local: Castelão (Fortaleza/CE)

Horário: 21h35

Árbitro: Kleber Ariel Goncalves Silva (PR). Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Transmissão: ESPN / Disney+, GOAT, Rede TV

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