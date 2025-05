A- A+

COPA DO BRASIL Fortaleza x Retrô: veja provável escalação e onde assistir jogo pela terceira fase da Copa do Brasil Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 19h, na Arena Castelão

Após empatar com o Fortaleza no jogo de ida, na Arena de Pernambuco, o Retrô vai ao Ceará para brigar por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira (21). A partida será disputada na Arena Castelão, às 19h.

No primeiro jogo, a Fênix abriu o placar ainda no primeiro tempo, com Richard Franco, e por pouco não foi para o jogo da volta em vantagem no placar. O gol de empate do Tricolor, marcado por Breno Lopes, veio somente aos 42 minutos da etapa final.

Com o resultado conquistado em casa, a Fênix de Camaragibe precisa apenas de uma vitória simples para fazer história mais uma vez no torneio nacional, visto que nunca se classificou para as oitavas.

Retrô sob novo comando

Depois do duelo contra o Leão, o Retrô disputou três partidas pela Série C - foi derrotado pelo Floresta (1x0) e perdeu de virada para o Caxias (2x1). Após essa partida, o técnico Milton Mendes deixou o comando da equipe, dando lugar ao técnico interino Wires Souza.

Sob o comando de Wires, o clube pernambucano venceu o Itabaiana por 1x0. Para o confronto contra o Fortaleza, a Fênix terá dificuldades por conta da vasta lista de desfalques. Paulo Ricardo, Denilson, Gedeilson, Luiz Henrique, Fabinho, Sávio, Mascote e Fernandinho estão fora.

Como chega o Fortaleza?

O Leão do Pici estava vivendo um bom momento na temporada. Goleou o Colo-Colo por 4x0, pela Libertadores, jogando em casa, e em seguida bateu o Juventude por 5x0 no Brasileirão. Depois, empatou sem gols com o Bucaramanga na partida seguinte, pelo torneio continental, e perdeu por 3x0 para o Vasco, em São Januário.

Para a partida desta terça-feira, o técnico Vojvoda terá alguns desfalques importantes: Diogo Barbosa, Zé Welison e Moisés seguem lesionados.

Histórico

Retrô e Fortaleza se enfrentaram pela segunda fase da Copa do Brasil em março do ano passado, também no Castelão. As equipes empataram em 0x0 no tempo normal, mas o Leão do Pici levou a melhor nos pênaltis, avançando de fase.

Onde assistir Fortaleza x Retrô pela Copa do Brasil:

A partida terá transmissão ao vivo do SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Ficha de jogo

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Mancha, Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Rossetto e Martínez; Marinho, Lucero e Breno Lopes. Técnico: Juan Vojvoda.

Retrô: Fabian Volpi; Eduardo Porto, Mendonça, Rayan e Salomão; Gledson, Iba Ly e Radsley; Maycon Douglas, Bruno Marques e Mike. Técnico: Wires Souza.

Local: Arena Castelão (Fortaleza-CE)

Horário: 19h

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Daniel Luis Marques e Luiz Alberto Andrini Nogueira (ambos de SP)

VAR: José Claudio Rocha Filho (SP)

