Fortaleza x Sport se enfrentam pelo Brasileirão: veja escalações e onde assistir

O Sport visita o Fortaleza neste sábado (27), às 16h (horário de Brasília), na Arena Castelão, num cenário complicado para as duas equipes.

O Leão da Ilha é o lanterna do Brasileirão com 14 pontos, enquanto o Leão do Pici amarga a vice-lanterna e soma 18 pontos.

Apesar da péssima campanha, o Sport vem de vitória, por 1 a 0, contra o Corinthians na última rodada. Porém, para voltar a somar três pontos na competição o Rubro-negro precisa quebrar um jejum de mais de 40 anos.

A única e última vitória do Sport contra o Fortaleza fora de casa aconteceu em 1980. E o retrospecto negativo do Leão da Ilha nos últimos jogos está grande diante da equipe cearense.

A equipe pernambucana superou o Fortaleza pela última vez em 2021, numa partida válida pela Série A de 2020.

Desde então, foram oito confrontos entre as duas equipes, com cinco triunfos do Leão do Pici e três empates.

Retornos

Ausentes na partida contra o Corinthians por suspensão, o meia Lucas Lima e o volante Pedro Augusto são opções para o técnico Daniel Paulista.

A tendência, inclusive, é que os dois jogadores sejam escalados entre os titulares.

Lucas Lima vai ganhar a posição no lugar de Hyoran e Pedro Augusto é o principal cotado para substituir Zé Lucas, que recebeu o terceiro cartão amarelo na última partida.

Pedro Augusto chegou ao Sport na metade deste ano depois de uma passagem pelo Fortaleza. No total, foram 71 jogos com nenhum gol marcado. Esse será o primeiro reencontro dele com o ex-clube.

Em busca da recuperação

Após a saída de Renato Paiva, o Fortaleza apostou no técnico Palermo para conseguir se recuperar na Série A. O argentino estreou somando os três pontos contra o Vitória, mas perdeu contra o Palmeiras na última rodada.

O Leão do Pici está sete pontos atrás da primeira equipe fora da zona de rebaixamento, que é o Atlético-MG com 25 pontos.

O principal desfalque para os donos da casa é o zagueiro Brítez, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Atletas como Tinga, Moisés e João Ricardo seguem entregues ao departamento médico.

Ficha técnica:

Fortaleza

Helton Leite; Mancuso, Kucevic, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Matheus Pereira, Lucas Sasha, Lucas Crispim e Yago Pikachu; Breno Lopes e Lucero. Técnico: Palermo.

Sport

Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Pedro Augusto, Matheusinho e Lucas Lima; Léo Pereira e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.

Local: Arena Castelão (Fortaleza/CE)

Horário: 16h

Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES). Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Pedro Amorim (ES)

VAR: Daiane Muniz (SP)

Onde assistir: Premiere

