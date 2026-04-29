Fortaleza x Sport: confira escalações e onde assistir ao jogo pela Copa do Nordeste

A- A+

futebol Fortaleza x Sport: confira escalações e onde assistir Confronto será disputado nesta quarta-feira (29), às 21h30, no Castelão, pela Copa do Nordeste

Na Série B do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza é o vice-líder, com 11 pontos, e está invicto há seis jogos. O Sport é o sétimo, com 10, ainda brigando por vaga no G6 que mantém vivo o sonho do acesso. Se o confronto desta noite, no Castelão, fosse pelo torneio nacional, provavelmente os cearenses chegariam com mais probabilidades de vitória. Acontece que o jogo entre os leões será pela Copa do Nordeste. Competição com contexto diferente. Nela, os rubro-negros lideram o Grupo C, com 12 pontos, 100% de aproveitamento e já classificados ao mata-mata. Os tricolores, por outro lado, estão em terceiro no Grupo D, com sete, e correm risco de ficarem fora da próxima fase em caso de tropeço no clássico nordestino.

Em situação confortável, o Sport deve entrar em campo com um time alternativo, assim como foi na rodada anterior, perante o Maranhão. Os pernambucanos, porém, já encontraram a motivação para sair do Castelão com mais um triunfo na bagagem.

“Já estamos classificados, mas é muito importante a gente ficar com a melhor campanha da competição. Esperamos fazer uma boa partida, firmar nosso estilo de jogo para cada vez mais melhorar em campo”, apontou o zagueiro Marcelo Ajul.





Defesa

Ex-zagueiro, o técnico Márcio Goiano pode ficar satisfeito ao ver que os donos da posição no Sport estão fazendo um trabalho bem feito neste início de temporada. O Leão tem a melhor defesa da Copa do Nordeste, com apenas um gol sofrido, e uma das melhores da Série B, com quatro - atrás apenas de Operário-PR e Cuiabá.

“Desde o começo do ano, nós estamos trabalhando bastante a parte defensiva. A defesa começa no ataque, então os atacantes já começam ajudando. Márcio vem trabalhando bastante com a gente e estamos nos consolidando cada vez mais, com jogadores de extrema qualidade na defesa, no meio e no ataque”, declarou.

Sem risco de perder a liderança no Grupo C, o Sport já sabe que pegará o vice-líder do Grupo A nas quartas de final. O adversário será um dos quatro times que ainda podem terminar em segundo na chave: Vitória, ASA, Sousa ou Fluminense.

O Fortaleza, além de vencer o Sport, precisa secar os dois clubes que estão acima. O Retrô, em segundo, também com sete pontos, enfrenta o América-RN, na Arena de Pernambuco. O ABC, com a mesma pontuação de cearenses e pernambucanos, encara o Ferroviário, na Casa de Apostas Arena das Dunas.

Números

No total, Sport e Fortaleza já se enfrentaram 37 vezes, com 13 vitórias dos rubro-negros, 12 empates e 12 triunfos dos tricolores. Os pernambucanos não ganham dos cearenses como visitantes desde 1980. Na primeira e única vez que isso aconteceu, a equipe da Ilha do Retiro superou o rival por 2x1, pela Taça Prata.

Ficha técnica

Fortaleza

Vinícius Silvestre; Mailton, Britez, Kauã Rocha, Lucas Gazal e Mucuri; Ryan, Pierre e Pochettino; Luiz Fernando e Miritello). Técnico: Thiago Carpini

Sport

Halls; Augusto Pucci (Madson), Habraão, Benevenuto e Edson Lucas; Pedro Martins, Max e Carlos De Pena; Marlon Douglas (Biel), Iury Castilho e Gustavo Maia. Técnico: Márcio Goiano

Local: Castelão (Fortaleza/CE)

Horário: 21h30

Árbitro: Afro Rocha De Carvalho Filho (PB). Assistentes: Rafael Guedes de Lima e Paulo Ricardo Alves Farias (ambos da PB)

Transmissão: TV Jornal/SBT (TV aberta e YouTube).

Veja também