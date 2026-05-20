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Copa do Nordeste Fortaleza x Sport: veja onde assistir e prováveis escalações da semifinal pela Copa do Nordeste Encontro de leões será disputado na noite desta quarta-feira (20), no Castelão

Derrota a parte para o CRB, no último final de semana, o Sport vira a chave para o modo ‘copa’ na noite desta quarta-feira (20). Em visita ao Castelão, o Rubro-negro terá um árduo duelo na busca pelo tetracampeonato da Copa do Nordeste. Às 21h, encara o Fortaleza pelo confronto de ida da semifinal da competição regional. Esta é a segunda vez que o Leão pernambucano visita o Tricolor do Pici. Em contexto diferente, na última rodada da primeira fase, o time de Márcio Goiano foi derrotado por 2x0.

Atuar na capital cearense diante do Fortaleza, aliás, sempre foi uma tarefa difícil para a equipe da Ilha do Retiro. Em 18 encontros, o Sport perdeu dez, empatou sete e venceu apenas um, de acordo com dados do site oGol. Este único triunfo há 46 anos, pela antiga Taça de Prata. No recorte atual, o Rubro-negro soma dez jogos sem vencer o adversário fora de casa.

Buscando melhorar o cenário na condição de visitante e voltar vivo para o jogo derradeiro, na Ilha do Retiro, na próxima semana, o lateral-esquerdo Felipinho pregou foco e união ao grupo. Um dos destaques do time nas últimas partidas, o camisa 60 garante que o Sport está preparado para o clássico nordestino.

"Sabemos da dificuldade que vamos encontrar no Castelão, mas sabemos da total capacidade que a gente tem. Precisamos botar nossa força, se unir cada vez mais e procurar a vitória a todo momento", salientou.

"A gente sabe da importância que é esse jogo e nos preparamos muito bem. Estamos bastante focados, nesta competição a gente quer muito esse objetivo, que é o título", falou Felipinho.

Equipe

Para a partida, o técnico Márcio Goiano poderá fazer mudanças, em relação à equipe que iniciou o revés para o CRB. Fora do jogo com os alagoanos por suspensão, o zagueiro Marcelo Ajul e o atacante Chrystian Barletta retornam ao time titular. No fim de semana, a dupla foi substituída por Zé Marcos e Marlon Douglas. Ausente nas quartas de final diante do ASA, por suspensão, o meio-campista Yago Felipe também reforça o time nesta quarta.

A baixa na lista de relacionados fica por conta de Marlon Douglas. Substituído aos sete minutos do primeiro tempo contra o CRB, o atacante teve constatada uma lesão na posterior da coxa direita e está entregue ao departamento médico.

Ficha técnica

Fortaleza

Vinícius Silvestre; Brítez, Luan Freitas e Lucas Gazal; Maílton, Pierre, Ryan, Pochettino e Mucuri; Vitinho e Miritello. Técnico: Thiago Carpini.



Sport

Thiago Couto, Madson, Marcelo Ajul, Marcelo Benevenuto e Felipinho; Zé Lucas, Biel e Carlos de Pena; Chrystian Barletta, Clayson e Perotti. Técnico: Márcio Goiano.



Local: Castelão (Fortaleza/CE)

Horário: 21h

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Assistentes: Ledes José Coutinho Neto e Wesley Silva Santos (ambos da BA)

VAR: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)

Transmissão: TV Jornal e SportyNet

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