Qua, 20 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta20/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Copa do Nordeste

Fortaleza x Sport: veja onde assistir e prováveis escalações da semifinal pela Copa do Nordeste

Encontro de leões será disputado na noite desta quarta-feira (20), no Castelão

Reportar Erro
Márcio Goiano durante Fortaleza 2x0 Sport, pela primeira fase da Copa do NordesteMárcio Goiano durante Fortaleza 2x0 Sport, pela primeira fase da Copa do Nordeste - Foto: Baggio Rodrigues / SCR

Derrota a parte para o CRB, no último final de semana, o Sport vira a chave para o modo ‘copa’ na noite desta quarta-feira (20). Em visita ao Castelão, o Rubro-negro terá um árduo duelo na busca pelo tetracampeonato da Copa do Nordeste. Às 21h, encara o Fortaleza pelo confronto de ida da semifinal da competição regional. Esta é a segunda vez que o Leão pernambucano visita o Tricolor do Pici. Em contexto diferente, na última rodada da primeira fase, o time de Márcio Goiano foi derrotado por 2x0. 

Atuar na capital cearense diante do Fortaleza, aliás, sempre foi uma tarefa difícil para a equipe da Ilha do Retiro. Em 18 encontros, o Sport perdeu dez, empatou sete e venceu apenas um, de acordo com dados do site oGol. Este único triunfo há 46 anos, pela antiga Taça de Prata. No recorte atual, o Rubro-negro soma dez jogos sem vencer o adversário fora de casa. 

Leia também

• Pela Copa do Nordeste, Sport busca quebrar tabu histórico contra o Fortaleza no Castelão

• Sport confirma lesão em Marlon Douglas, mas terá reforços para encarar Fortaleza

• Técnico do Sport reconhece domínio do CRB e vira chave para Copa do Nordeste: "Uma decisão"

Buscando melhorar o cenário na condição de visitante e voltar vivo para o jogo derradeiro, na Ilha do Retiro, na próxima semana, o lateral-esquerdo Felipinho pregou foco e união ao grupo. Um dos destaques do time nas últimas partidas, o camisa 60 garante que o Sport está preparado para o clássico nordestino. 

"Sabemos da dificuldade que vamos encontrar no Castelão, mas sabemos da total capacidade que a gente tem. Precisamos botar nossa força, se unir cada vez mais e procurar a vitória a todo momento", salientou. 

"A gente sabe da importância que é esse jogo e nos preparamos muito bem. Estamos bastante focados, nesta competição a gente quer muito esse objetivo, que é o título", falou Felipinho.

Equipe

Para a partida, o técnico Márcio Goiano poderá fazer mudanças, em relação à equipe que iniciou o revés para o CRB. Fora do jogo com os alagoanos por suspensão, o zagueiro Marcelo Ajul e o atacante Chrystian Barletta retornam ao time titular. No fim de semana, a dupla foi substituída por Zé Marcos e Marlon Douglas. Ausente nas quartas de final diante do ASA, por suspensão, o meio-campista Yago Felipe também reforça o time nesta quarta. 

A baixa na lista de relacionados fica por conta de Marlon Douglas. Substituído aos sete minutos do primeiro tempo contra o CRB, o atacante teve constatada uma lesão na posterior da coxa direita e está entregue ao departamento médico. 

Ficha técnica

Fortaleza
Vinícius Silvestre; Brítez, Luan Freitas e Lucas Gazal; Maílton, Pierre, Ryan, Pochettino e Mucuri; Vitinho e Miritello. Técnico: Thiago Carpini. 

Sport
Thiago Couto, Madson, Marcelo Ajul, Marcelo Benevenuto e Felipinho; Zé Lucas, Biel e Carlos de Pena; Chrystian Barletta, Clayson e Perotti. Técnico: Márcio Goiano. 

Local: Castelão (Fortaleza/CE)
Horário: 21h
Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)
Assistentes: Ledes José Coutinho Neto e Wesley Silva Santos (ambos da BA)
VAR: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)
Transmissão: TV Jornal e SportyNet

Reportar Erro

Veja também

Newsletter