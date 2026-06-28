A- A+

Série B Fortaleza x Sport: veja onde assistir e prováveis escalações do clássico pela Série B Confronto de leões será disputado neste domingo (28), às 18h30, no Castelão

Tempo para o Sport trabalhar de olho na recuperação no campeonato não faltou. Desde que entrou em campo pela última vez, no dia 18, o Leão teve mais de uma semana para aprimorar as qualidades e corrigir os defeitos, com o objetivo de voltar a vencer na Série B. O Rubro-negro soma três empates consecutivos e tem confronto direto na busca pelo acesso. Às 18h30 deste domingo (28), encara o Fortaleza em clássico nordestino no Castelão, pela 15ª rodada.

Enquanto o Sport inicou a rodada na terceira colocação, com 25 pontos, o Fortaleza começou no oitavo lugar, com 22 pontos, mas pode ultrapassar o rival regional em caso de vitória.

"O Sport precisa voltar a ganhar, precisamos retomar o caminho das vitórias. O tamanho que o Sport tem, não pode ficar três, quatro jogos sem vitórias. É um grande jogo, será um grande clássico da região Nordeste. A gente está preparado e, se Deus quiser, vamos buscar os três pontos", falou o volante Biel.

Há pouco mais de um mês, o palco do confronto deste fim de semana foi motivo de celebração para os pernambucanos. No duelo de ida pela semifinal da Copa do Nordeste, em 20 de maio, o Sport bateu o Fortaleza por 2x1, com dois gols de Perotti. Na volta, no entanto, os cearenses venceram por 2x0 e se garantiram na decisão.

Para buscar um novo resultado positivo na capital cearense, Márcio Goiano contará com três retornos, sendo um deles na formação inicial. Após cumprir suspensão diante do Atlético-GO, o lateral-direito Madson volta à equipe. Com isso, Augusto Pucci fica como opção na reserva.

As outras duas voltam serão no setor ofensivo: Clayson e Zé Roberto. Enquanto o jogador que atua pelo lado do campo se recuperava de uma lesão grau 2 na coxa, sofrida contra o Náutico, o centroavante vinha tratando um edema ósseo no tornozelo direito, desde abril.

A ausência desta vez fica a cargo do meia Carlos de Pena. Na reta final do empate com o Atlético-GO, o uruguaio recebeu o terceiro cartão amarelo e só volta à lista de relacionados contra o Criciúma.

Ficha técnica

Fortaleza

José Ricardo; Maurício Mucuri, Lucas Gazal, Luan Freitas e Gabriel Fuentes; Lucas Sasha, Ryan, Rodriguinho e Vitinho; Luiz Fernando e Miritello. Técnico: Thiago Carpini.

Sport

Thiago Couto; Madson, Marcelo Benevuto, Zé Marcos e Felipinho; Zé Lucas, Biel e Yago Felipe; Chrystian Barletta, Iury Castilho e Perotti. Técnico: Márcio Goiano.

Local: Castelão (Fortaleza/CE)

Horário: 18h30

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Transmissão: ESPN/Disney+, SportyNet e XSports.

Veja também