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ATIVIDADES ESPORTIVAS Fórum do Esporte Pernambucano promove encontro com Federações Esportivas em Pernambuco Em ação voltada à valorização e ao fortalecimento do esporte no estado, primeira edição do encontro reuniu representantes das federações

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Esportes, realizou a primeira edição do Fórum do Esporte Pernambucano – Sesp Escuta na última quarta-feira (13). O encontro teve como foco as Federações Esportivas do Estado, reunindo presidentes e representantes das entidades em um momento de diálogo, escuta e alinhamento institucional.

O fórum foi realizado no auditório do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), no Recife, e teve como intuito principal fortalecer a relação entre a gestão pública e as entidades esportivas, expandindo a transparência sobre programas, editais e ações desenvolvidas pela Secretaria.

A ação também abriu espaço para perguntas, sugestões e construções coletivas de propostas para o fortalecimento do esporte pernambucano.

“Esse é um momento muito importante para o esporte pernambucano. O Sesp Escuta nasce com o propósito de aproximar ainda mais a Secretaria das entidades esportivas, ouvindo demandas, sugestões e construindo soluções em conjunto. Nosso compromisso é fortalecer o diálogo e garantir cada vez mais transparência e participação nas políticas públicas do esporte”, afirmou a secretária de esportes de Pernambuco, Ivete Lacerda.

O fórum será ampliado para outros segmentos do setor esportivo devido a importância da aproximação com as federações esportivas e da criação de canais permanentes de escuta. Foto: Mateus Bernardo / Sesp

O fórum será ampliado para outros segmentos do setor esportivo devido a importância da aproximação com as federações esportivas e da criação de canais permanentes de escuta. Foto: Mateus Bernardo / Sesp

O fórum será ampliado para outros segmentos do setor esportivo devido a importância da aproximação com as federações esportivas e da criação de canais permanentes de escuta. Foto: Mateus Bernardo / Sesp

O fórum será ampliado para outros segmentos do setor esportivo devido a importância da aproximação com as federações esportivas e da criação de canais permanentes de escuta. Foto: Mateus Bernardo / Sesp

O fórum será ampliado para outros segmentos do setor esportivo devido a importância da aproximação com as federações esportivas e da criação de canais permanentes de escuta. Foto: Mateus Bernardo / Sesp

O fórum será ampliado para outros segmentos do setor esportivo devido a importância da aproximação com as federações esportivas e da criação de canais permanentes de escuta. Foto: Mateus Bernardo / Sesp



Por conta da importância do encontro, a Secretaria de Esportes promoverá novas edições do Fórum do Esporte Pernambucano – Sesp Escuta, que devem ser realizadas ao longo dos próximos meses, uma forma de contemplar diferentes públicos e fortalecendo a participação coletiva na construção das ações da pasta.

“Estamos iniciando esse processo pelas federações, que têm papel fundamental na organização do esporte em Pernambuco, mas a proposta é ampliar esse espaço de escuta para gestores municipais e demais representantes do segmento esportivo. Queremos construir políticas públicas cada vez mais conectadas com a realidade de quem faz o esporte acontecer no dia a dia”, destacou o secretário executivo de esportes, Fabiano Souza.

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