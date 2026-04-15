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FUTEBOL Foto de Memphis em cápsula gera comentários nas redes sociais Atacante se recupera de uma lesão grau 2 na parte anterior da coxa direita

Lesionado desde a partida contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, no dia 22 de março, o atacante Memphis segue em tratamento para retornar ao Corinthians. Na última terça-feira, o holandês publicou uma foto em suas redes sociais se recuperando em uma cápsula hiperbárica e rendeu memes entre os torcedores do Timão.

"Time nessa situação e o cara fazendo bronzeamento artificial", brincou um torcedor do Corinthians nos comentários da foto publicada por Memphis. "A bela adormecida quando comeu a maçã envenenada", disse o segundo. "Corinthians em 16° no brasileirão, e o cara vendo como fica de avatar", afirmou o terceiro internauta.



No dia seguinte da lesão sofrida contra o Flamengo, o atacante viajou à Europa para a Data Fifa e ficou em tratamento sob a supervisão do departamento médico da seleção holandesa em parceria com profissionais de sua confiança. Lá, o jogador foi submetido a um tratamento diferente do habitual no CT Joaquim Grava. Os resultados foram positivos, acelerando a recuperação.





O clube trabalhava com o prazo de recuperação de quatro semanas. Ou seja, a previsão inicial de retorno seria no jogo contra o Barra, pela Copa do Brasil, em 21 de abril. No entanto, a contusão se agravou e o atacante regrediu na recuperação da lesão grau 2 na parte anterior da coxa direita.

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