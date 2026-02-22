Seg, 23 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda21/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Jogos de Inverno

Foto do pódio de Lucas Braathen é eleita a mais bonita dos Jogos e vira pintura renascentista

Brasileiro conquistou a inédita medalha de ouro para o Brasil e para a América Latina na modalidade do slalom gigante

Reportar Erro
Foto do pódio de Lucas Braathen virou uma imagem renascentista feita pelo artista italiano Maurizio Rapiti.Foto do pódio de Lucas Braathen virou uma imagem renascentista feita pelo artista italiano Maurizio Rapiti. - Foto: Instagram/Reprodução

O Brasil foi, definitivamente, marcante nesta edição dos Jogos Olímpicos de Inverno. A inédita medalha conquistada por Lucas Pinheiro Braathen não apenas trouxe os holofotes para o País e à América Latina, como também teve seu justo reconhecimento pela própria organização do evento.

Neste domingo (22), dia que marca o encerramento das atividades em Milão-Cortina, o perfil oficial das Olimpíadas divulgou que a foto do brasileiro no pódio foi eleita a melhor imagem da competição.

Além disso, virou uma imagem renascentista feita pelo artista italiano Maurizio Rapiti.

Leia também

• Próxima edição dos Jogos Olímpicos de Inverno acontece nos Alpes Franceses em 2030

• COB avalia que Brasil fechou Jogos de Inverno com chave de ouro



"Quando o esporte encontra a arte", escreveu o perfil oficial das Olimpíadas, em tradução livre.

"Este é o pódio do Slalom Gigante Masculino em #MilanoCortina2026 , no dia em que Lucas Pinheiro Braathen fez história. Com aquele salto, ele não apenas ganhou o ouro. Ele conquistou a primeira medalha olímpica de inverno da história do Brasil e a primeira da América do Sul. Um marco para a nação. Um momento que ficará para sempre na memória Você votou neste momento como sua foto favorita dos Jogos. Nós o reimaginamos como uma obra inspirada no Renascimento para celebrar a emoção, o legado e a magnitude do seu significado."

No último sábado (14), Lucas Braathen entrou para a história do esporte olímpico brasileiro. Ele ganhou a medalha de ouro no slalom gigante.

O brasileiro somou 2min25s00 nas duas descidas e garantiu o lugar mais alto do pódio - a primeira medalha do País, e também da América Latina, na história da competição de inverno.

Lucas já havia dado o sinal na primeira apresentação. Desceu agressivo, preciso, e cravou 1min13s92, o melhor tempo da bateria, quase um segundo à frente do suíço Marco Odermatt (1min14s87).

A vantagem construída na parte inicial foi determinante para a definição do pódio, que considera a soma dos tempos das duas descidas.

Na segunda, administrou com maturidade. Fez o suficiente para confirmar a liderança e transformar expectativa em conquista histórica. Odermatt ficou com a medalha de prata, enquanto o também suíço Loic Meillard completou o pódio com o bronze.

Dois dias depois, Lucas fez sua primeira descida na disputa do slalom do esqui alpino nos Jogos Olímpicos de Inverno.

O brasileiro vinha competindo pelo melhor tempo da prova, em um ritmo bastante forte, mas numa das últimas portas, perdeu o equilíbrio e caiu, antecipando sua despedida dos Jogos de Milão-Cortina.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter