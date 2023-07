A- A+

Futebol Foto no avião, telão no aeroporto: torcida se prepara para receber Diego Souza Meia desembarca nesta sexta (21) no Aeroporto dos Guararapes para assinar com o Sport

O #DSDay tomou conta do Recife. Na espera da chegada do meia Diego Souza, que desembarca nesta noite para assinar com o Sport, reforçando o clube na Série B do Campeonato Brasileiro, um telão chamou atenção no Aeroporto dos Guararapes. “Meu pai vai voltar, e eu vou pedir bença” foi a mensagem exibida no led.

Nas redes sociais, Diego Souza postou uma foto em um avião a caminho do Recife. O atleta, porém, ainda vai desembarcar primeiro em Porto Alegre para, posteriormente, chegar à capital pernambucana. A expectativa é que o desembarque ocorra por volta das 21h.

Diego, de 38 anos, estava de férias, nos Estados Unidos, desde que acertou a saída do Grêmio. Antes de estrear pelo Sport, o atleta terá que aprimorar a forma física, já que não entra em campo desde 25 de março, na vitória do Grêmio por 2x1 para o Ypiranga, no Campeonato Gaúcho, por conta de uma ruptura do menisco medial do joelho esquerdo. A tendência é que o camisa 87 só entre em campo a partir da segunda metade de agosto.

Será a terceira passagem do atleta no Sport. A primeira foi entre 2014 e 2015, sendo o segundo ano marcado pela melhor campanha do Leão na história dos pontos corridos da Série A, terminando em sexto lugar.

Depois de uma passagem curta pelo Fluminense, o camisa 87 voltou em 2016, temporada em que foi artilheiro do Brasileirão pelo Sport, ao lado de Fred e William Potker, todos com 14 gols. Em 2017, ele ajudou os pernambucanos a evitarem a queda à Segundona. No geral, Diego Souza tem 173 jogos e 57 bolas na rede pelo Leão.



