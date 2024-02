A- A+

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) alterou, na noite desta sexta-feira (2), a data de três jogos da sétima rodada do Campeonato Pernambucano: Náutico x Porto, Sport x Central e Retrô x Maguary.

As modificações acontecem, principalmente, pela abertura do Carnaval do Recife, marcada para quinta-feira (8). Além disso, por conta do início da Copa do Nordeste. O Sport tem jogo agendado para sexta-feira (9), diante do Treze, na Arena de Pernambuco, às 19h.

O confronto entre Timbu e Gavião estava marcado para acontecer na quarta-feira (7), às 21h, nos Aflitos. Agora, será realizado um dia antes, na terça (6), às 19h, na casa alvirrubra.

Já o duelo envolvendo o Leão e a Patativa também foi antecipado em um dia. Agendado para ocorrer na Arena de Pernambuco, na quinta-feira (8), às 20h30, o jogo agora será disputado na quarta-feira (7), às 20h.

O jogo entre Retrô e Maguary também teve seu dia mudado pela entidade que comanda o futebol estadual. O duelo estava marcado para quarta-feira, às 19h, na Arena de Pernambuco. O horário e o local estão mantidos, mas o embate será realizado na quinta-feira.

