Pernambucano FPF altera data, horário e local de Caruaru City x Sport; confira as mudanças As equipes se enfrentam em confronto válido pela 10° rodada do Estadual

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) alterou, nesta sexta-feira (17), data, horário e local da partida entre Caruaru City e Sport, válida pela 10° rodada do Campeonato Estadual. O confronto estava marcado para o dia 25 de fevereiro, às 16h30, no Lacerdão (Caruaru). A mudança passou o jogo para o dia 28 deste mês, às 20h, na Arena de Pernambuco.

Mudanças para partida entre Sport x Caruaru City. Foto: Reprodução

Antes do duelo contra o Caruaru City, o Sport tem compromisso no clássico nordestino contra o Bahia, pelo Nordestão, na quarta-feira de cinzas (22). A CBF pediu a realização do jogo em Aracaju, mas foi confirmado na Ilha do Retiro.

Sport e Caruaru City vivem situações distintas no Pernambucano. O Leão é o líder da competição, com 18 pontos. Já o clube do Agreste é o último colocado, com um ponto.



