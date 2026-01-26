A- A+

Futebol FPF altera o horário de partida entre Maguary e Sport pelo Campeonato Pernambucano Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (28) pela sexta rodada do Estadual, no estádio Arthur Tavares de Melo, em Bonito

A partida entre Maguary e Sport, válida pela sexta rodada do Campeonato Pernambucano, teve o horário alterado pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF).

As duas equipes se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 15h, no estádio Arthur Tavares de Melo, em Bonito, no Agreste de Pernambuco.

Antes, o duelo estava previsto para ter início às 19h. No entanto, a FPF antecipou o horário do confronto devido não liberação do estádio para receber jogos à noite por falta de iluminação.

Não é a primeira vez que o Maguary lida com alterações por causa das condições do estádio. Contra o Santa Cruz, o horário do jogo também foi antecipado para as 15h. Na ocasião, a partida terminou empatada em 1 a 1.



Agora, o time da casa está na sexta posição do Estadual e busca a volta por cima após ser derrotado de virada para o Decisão por 4 a 3. Já o Leão da Ilha do Retiro quer conquistar a terceira vitória seguida e se consolidar no G-2 do campeonato, garantindo um lugar na semifinal do torneio.

Veja também