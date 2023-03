A- A+

Futebol Pernambucano FPF altera mandos de campo da última rodada do Campeonato Pernambucano Com as mudanças, Santa Cruz fará partida da última rodada na Arena de Pernambuco

Nesta terça-feira (28), a Federação Pernambucana de Futebol (FPF), alterou os locais das partidas entre Belo Jardim x Santa Cruz e Íbis x Retrô, ambas pela última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano. Todos os jogos da rodada começam a partir das 16h30 do próximo sábado (1º).

Dessa forma, o Santa Cruz fará o confronto contra Belo Jardim na Arena de Pernambuco, enquanto o Pássaro Preto e a Fênix duelam no Estádio Arthur Tavares, em Bonito.

Anteriormente, a partida entre Íbis x Retrô estava marcada para Arena de Pernambuco e Belo Jardim x Santa Cruz seria realizado no Mendonção, em Belo Jardim.

Caso o Santa Cruz consiga a vitória diante do Íbis nesta terça-feira (28), o cenário para o Tricolor do Arruda conseguir garantir uma vaga na Série D de 2024 - caso não obtenha acesso à C no fim do ano - passa por um novo triunfo no sábado e que o Náutico tire pontos do Petrolina, no Estádio dos Aflitos.

Veja também

Tênis Alcaraz vence Paul e vai às quartas do Masters 1000 de Miami