A- A+

Segurança FPF apoia projeto que cria cadastro de maus torcedores em Pernambuco Medida busca reforçar a segurança nos estádios e promover um ambiente mais acolhedor

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) declarou apoio ao projeto de lei aprovado pela Comissão de Administração Pública da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), que prevê a criação do Cadastro Estadual de Maus Torcedores. A iniciativa é considerada um passo importante para ampliar a segurança e combater a violência nos estádios.

Para a FPF, a medida representa uma conquista não apenas para o futebol, mas principalmente para os torcedores que frequentam os jogos de forma pacífica, com o objetivo de apoiar seus clubes e vivenciar o espetáculo esportivo em clima de harmonia. A entidade destacou o compromisso dos deputados estaduais em priorizar a segurança pública no âmbito esportivo.

Referência contra a violência

Com a implementação do cadastro, Pernambuco se torna pioneiro em adotar uma ferramenta de controle voltada a afastar torcedores envolvidos em violência, tumultos, racismo, homofobia e outras práticas discriminatórias. Segundo a FPF, a medida reforça o trabalho já realizado em conjunto com os clubes para combater a intolerância dentro e fora das arquibancadas.

O Cadastro Estadual de Maus Torcedores vai permitir que indivíduos com histórico de comportamento violento sejam impedidos de acessar os estádios. Para a FPF, essa ferramenta é essencial para afastar vândalos e preservar o verdadeiro espírito do futebol, garantindo um espaço de celebração e convivência saudável.

Com informações da assessoria

Veja também