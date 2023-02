A- A+

Futebol FPF celebra 1 milhão de visualizações em jogos do Pernambucano no YouTube Na atual temporada, 26 partidas foram transmitidas no canal oficial da entidade

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) teve o que celebrar nesta segunda-feira (6). Com os jogos desta rodada do Estadual, a entidade que comanda o futebol local chegou a marca de um milhão de visualizações nas partidas transmitidas na TV FPF, no YouTube. Até o momento, 26 embates foram mostrados no canal oficial da federação.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, o presidente da FPF, Evandro Carvalho, comemorou o feito. "O streaming e estes tipos de canais vieram para ficar. Aos poucos a forma de fazer futebol está mudando, achamos que este era o momento, visualizamos isso, investimos, fizemos estúdio. Estamos atingindo uma população jovem, que já não gosta de ouvir o rádio como os mais antigos. Eles se identificam com o novo", ressaltou.

Na atual temporada, os jogos com maiores visualizações foram Salgueiro e Maguary, pela 1ª rodada, e o clássico de Caruaru entre Porto e Central, pela 2ª rodada. As partidas tiveram 68 mil e 67 mil pessoas acompanhando, respectivamente. Nesta terça-feira (7), o confronto entre Íbis e Belo Jardim, pela 8ª rodada, será transmitido ao vivo.

Diante do sucesso, Evandro afirmou que não vai parar por aí. Novos investimentos serão feitos para que a plataforma continue crescendo. "Acredito que agora que vamos entrar na fase de maior visibilidade. Nos últimos anos, tivemos entre 72% e 74% de share, e queremos ultrapassar os 75%. Vamos aumentar essa capacidade, dobrar o investimento. Além da TV, que é o carro-chefe, vamos investir em outras redes", explicou.

