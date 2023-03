A- A+

Futebol FPF confirma clássicos com torcida única até o final da temporada De acordo com Evandro Carvalho, presidente da entidade, decisão foi tomada no último sábado (4)

Antes em medida experimental até esta segunda-feira (6), os clássicos envolvendo os times pernambucanos seguirão acontecendo com torcida única até o final da temporada. Depois de uma semana de reuniões e martelo batido no último sábado (4), o Governo do Estado junto a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) decidiu que os confrontos entre Náutico, Santa Cruz e Sport só irão receber torcedores do time da casa. Visitantes de outros clubes estão liberados.

A informação foi confirmada pelo presidente da FPF, Evandro Carvalho, neste domingo (5). De acordo com o mandatário, o estado de São Paulo foi usado como exemplo para chegar a um consenso.

"O estado de São Paulo tem um estudo, há seis anos eles praticam isso (nos clássicos). Eles mostram que lá, a violência reduziu em 72% quando não tem torcida visitante em clássicos. Aqui absorvemos isso, examinei, e de fato é verdade. O Estado vai nessa linha e optamos por fazer isso", pontuou.

No último dia 22, o Grupo de Trabalho Futebol (GT Futebol) já havia decidido, em reunião, que torcedores visitantes que não sejam do Trio de Ferro estariam liberados para confrontos com times de outros estados. A medida foi alterada, após o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) determinar a presença da torcida do Bahia no clássico contra o Sport, na Ilha do Retiro, pela Copa do Nordeste. A exceção, contudo, fica para visitantes que forem integrantes de torcidas organizadas. Estes seguirão proibidos de entrar nos estádios.

Em Pernambucano, a adoção da torcida única foi realizada em caráter experimental entre uma série de medidas para manter a segurança dos torcedores fora e dentro dos estádios. Há, ainda, a previsão do cadastro dos torcedores para entrada nas partidas, a criação do programa Torcedor de Carteirinha e, também, a instalação de catracas com reconhecimento facial.

No último sábado, o Clássico dos Clássicos válido pelo Nordestão, nos Aflitos, quase aconteceu com os portões fechados, após um pedido do Sport ser acatado pelo STJD. O Rubro-negro já havia acionado o órgão para ter sua torcida na casa do rival, mas o Timbu não abriu venda de ingressos alegando não ter sido notificado pela justiça.

Perto da hora do duelo, com a retirada das ações por parte do Sport junto ao STJD, o presidente do órgão, Otávio Noronha, julgou extinto o processo que havia sido concedido a favor do Rubro-negro. Com isso, os alvirrubros puderam entrar ao estádio sem o receio de ver o clube ser punido.

