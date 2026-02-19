FPF define arbitragem para Sport x Retrô, pela semifinal do Pernambucano
A partida ocorre neste sábado (21), na Ilha do Retiro
A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) definiu nesta quinta-feira (19) a equipe de arbitragem para o confronto entre Sport e Retrô, neste sábado (21), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Pernambucano.
O comando da arbitragem será do árbitro Fifa Rodrigo Pereira. Os assistentes serão Humberto Martins e Fernando Antônio e o VAR ficará sob responsabilidade de Diego Fernando.
Leia também
• Sport se posiciona sobre parecer favorável ao Flamengo em relação ao título de 1987
• Benevenuto revela bastidores de negociação com o Sport: 'pedi para lembrar de mim'
• Técnico do Sport valoriza vitória sobre Retrô, mas critica atuação nos Aflitos
O uso do VAR, inclusive, foi definido e aprovado pelos clubes para todos os jogos das fases eliminatórias do torneio.
Sport x Retrô
As duas equipes que decidiram o título no ano passado buscam uma nova vaga na final. Os rubro-negros venceram o jogo de ida, disputado nos Aflitos, por 1 a 0.
Com a vantagem, o Leão precisa apenas do empate para chegar na grande decisão. Já o Retrô precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para garantir a classificação sem disputa de pênaltis.
A bola rola na Ilha do Retiro neste sábado (21), às 16h30. O classificado vai aguardar na final o resultado de Náutico x Santa Cruz, no domingo (22).