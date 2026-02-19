A- A+

Duelo decisivo FPF define arbitragem para Sport x Retrô, pela semifinal do Pernambucano A partida ocorre neste sábado (21), na Ilha do Retiro

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) definiu nesta quinta-feira (19) a equipe de arbitragem para o confronto entre Sport e Retrô, neste sábado (21), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Pernambucano.

O comando da arbitragem será do árbitro Fifa Rodrigo Pereira. Os assistentes serão Humberto Martins e Fernando Antônio e o VAR ficará sob responsabilidade de Diego Fernando.

O uso do VAR, inclusive, foi definido e aprovado pelos clubes para todos os jogos das fases eliminatórias do torneio.

Rodrigo Pereira, árbitro Fifa, vai apitar o jogo entre Sport x Retrô. Foto: Rafael Melo / FPF.

Sport x Retrô

As duas equipes que decidiram o título no ano passado buscam uma nova vaga na final. Os rubro-negros venceram o jogo de ida, disputado nos Aflitos, por 1 a 0.

Com a vantagem, o Leão precisa apenas do empate para chegar na grande decisão. Já o Retrô precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para garantir a classificação sem disputa de pênaltis.

A bola rola na Ilha do Retiro neste sábado (21), às 16h30. O classificado vai aguardar na final o resultado de Náutico x Santa Cruz, no domingo (22).

