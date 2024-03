FPF define arbitragens para Sport x Santa Cruz e Retrô x Náutico; confira

A- A+

O final de semana será decisivo no Campeonato Pernambucano. A Arena de Pernambuco será palco dos duelos de volta das semifinais do Estadual. No sábado (16), às 16h30, o Sport encara o Santa Cruz. Já no domingo (17), às 16h, é a vez de Retrô e Náutico entrarem em campo. Nesta quinta-feira (14), a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) divulgou os árbitros responsáveis por conduzirem as partidas.

No Clássico das Multidões, a árbitra Deborah Cecília terá a missão de comandar o jogo. Ela será assistida por Francisco Chaves Bezerrra Júnior e José Romão da Silva Neto. Anderson Luís Marques será o quarto árbitro.

No duelo entre Fênix e Timbu, caberá a Rodrigo Pereira ser o responsável pelo apito. Os bandeiras serão Ricardo Chianca e Karla Renata Cavalcanti de Santana. O quarto árbitro será Michelangelo Almeida.

Veja também

