FPF define data e horário das partidas adiadas de Santa Cruz e Sport no Estadual; confira

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) definiu as datas e horários das partidas de Santa Cruz e Sport válidos pela primeira rodada do Campeonato Pernambucano, que foram adiados. Confira:

O Tricolor vai encara o Retrô no dia 25/02, às 18h30, na Arena de Pernambuco. O jogo tinha sido adiado porque a data inicial coincidia com a segunda eliminatória da pré-Copa do Nordeste, diante do Botafogo-PB.

O Leão vai esperar um pouco mais para enfrentar o Íbis. A partida só acontecerá no dia 19/03, às 16h30, na Ilha do Retiro. O adiamento decorreu do péssimo estado do gramado da Ilha no início da temporada.

Datas das partidas de Santa Cruz e Sport. Foto: Reprodução

