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futebol FPF define modelo do primeiro turno do Pernambucano; confira regulamento Competição terá 24 clubes, divididos em quatro grupos de seis; Trio de Ferro entrará no segundo turno

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) realizou, nesta quinta-feira (20), reunião com os clubes que participarão do Primeiro Turno do Campeonato Pernambucano 2026/27. Ficou definido que o torneio terá 24 participantes, divididos em quatro grupos com seis clubes cada, com início previsto para 17 de outubro. O Trio de Ferro da Capital, além de Decisão, Maguary, Retrô e Vitória, já estão assegurados diretamente no segundo turno.

“Os estaduais passaram por dificuldades econômicas. Se já era difícil captar recursos para Série A1, imagine Série A2 e Série A3? Com essa unificação, nós vamos, de 2027 para 2028, comercializar os jogos também da chamada Série A2, agora unificada na Série A1”, apontou o presidente da FPF, Evandro Carvalho. Cada time também precisará utilizar, no mínimo, 10 atletas das categorias de base entre os 26 inscritos para a competição.

No encontro, foi definido também os integrantes de cada grupo. Na chave A estarão Afogados, Primeiro de Maio, Petrolina, Salgueiro, Ferroviário e Facilnet. Belo Jardim, Central, Chã Grande, Ypiranga, Porto e Pesqueira ficarão no B. A composição do C será com Águia, Centro Limoeirense, Atlético-PE, Santa Fé, Serrano e Jaguar, enquanto o bloco D será formado por América, Íbis, Ipojuca, Sete de Setembro, Guarany e Vera Cruz.

Serão cinco jogos na primeira fase, com os integrantes de cada grupo se enfrentando entre si em confronto apenas de ida. Os quatro melhores de cada chave avançam. As oitavas de final e quartas de final serão em jogo único.

Os mandos de campo serão definidos pelo aproveitamento da primeira fase. Os cruzamentos serão dos clubes do grupo A x B e C x D (1º x 4º e 2º x 3º).

Por fim, haverá um quadrangular, apenas com confrontos de ida, para definir os três melhores que entrarão no segundo turno do Estadual, previsto para começar em janeiro de 2027.

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