FPF determina que clássicos estaduais terão apenas torcida mandante

A- A+

Leia também

• Após FPF negar pedido de adiamento de jogo entre Náutico e Central, Timbu pode acionar TJD-PE

• FPF remarca Santa Cruz x Retrô para o dia 15 de fevereiro

Em nota divulgada no final da noite desta segunda (22), a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) determinou que os clássicos estaduais envolvendo Sport, Santa Cruz e Náutico terão presença apenas da torcida mandante. A medida, de acordo com a entidade, é “uma resposta aos recentes episódios de violência” ocorridos no duelo entre Leão e Tricolor, no último sábado (20), na Arena de Pernambuco.

A Federação também cita que leva em consideração dados de São Paulo, que apontam para uma diminuição nos casos de violência ao adotar a mesma medida. Sendo assim, os confrontos entre Santa Cruz e Náutico, no próximo sábado (27), no Arruda, e o jogo envolvendo o Timbu e o Sport, no dia 24 de fevereiro, nos Aflitos, não terão torcida visitante. No primeiro caso, apenas torcedores da Cobra Coral poderão assistir ao embate, assim como somente alvirrubros poderão acompanhar o Clássico dos Clássicos.

Saldo negativo

Ao todo, quatro pessoas foram baleadas em confusões envolvendo torcidas uniformizadas no dia do Clássico das Multidões, entre Sport e Santa Cruz. No meio de um confronto, na PE-15, em Olinda, uma viatura da polícia militar foi alvejada por um disparo de arma de fogo e atingiu o antebraço de um sargento do 17° Batalhão de Paulista. Ele foi encaminhado à UPA de Jardim Paulista e passa bem.

De acordo com a Polícia Militar, três indivíduos envolvidos na confusão também foram atingidos por disparo de armas de fogo. Ambos foram encaminhados para a UPA de Jardim Paulista.

Todos os presos eram maiores de idade e seis deles já possuíam registro criminal em crimes diversos, como tráfico de drogas, roubo, furto e homicídio.

Problemas no acesso

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), o Santa Cruz e a Arena de Pernambuco responsabilizaram o Sport, mandante do jogo, por falhas na entrada no estádio, que provocaram tumulto entre os torcedores.

De acordo com a PMPE, a carga liberada para os tricolores seria de 2.200 ingressos. Ela foi alterada às 20h da véspera da partida com o aumento da carga pelo Sport para seis mil ingressos.

A Arena de Pernambuco informou que estava preparada para receber os torcedores desde às 11h. A gestão do estádio ressaltou que dá apoio na infraestrutura de limpeza, segurança patrimonial, gramado, climatização e mobilidade, mas a operação do jogo é do clube mandante.

O Sport se defendeu, também por meio de nota, que o aumento na carga de ingressos para a torcida do Santa Cruz foi um pedido da Federação Pernambucana de Futebol (FPF).

De acordo com o Leão, a FPF notificou o clube na véspera da partida para disponibilizar 20% da capacidade da Arena – aproximadamente 8.400 ingressos – para a torcida visitante e ampliá-los para alocação também no setor norte inferior. O aumento de setor não aconteceu, mas foi aumentada a capacidade para os tricolores.

Veja também

Futebol FPF remarca Santa Cruz x Retrô para o dia 15 de fevereiro