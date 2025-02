A- A+

Futebol FPF divulga datas das quartas de final do Pernambucano 2025; Timbu tentará jogar com torcida Sport e Decisão se enfrentam no dia 2 de março, na Ilha do Retiro, enquanto Náutico e Retrô será no dia seguinte, nos Aflitos

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) confirmou nesta segunda-feira (24) as datas dos jogos das quartas de final do Campeonato Pernambucano 2025.

O Sport encara o Decisão no dia 2 de março, na Ilha do Retiro, enquanto no dia seguinte é a vez de Náutico e Retrô disputarem vaga na semifinal da competição, nos Aflitos. Ambos duelos às 16h.

Quem passar do jogo entre Sport e Decisão vai duelar diante do Santa Cruz, na semifinal. Já o ganhador de Náutico e Retrô pega o Maguary na semifinal. Vale lembrar que em caso de empate no tempo normal, a decisão irá para os pênaltis.

Os jogos serão de portões fechados por questões de segurança, já que as partidas acontecerão em meio às festividades de Carnaval em Pernambuco. O Náutico, porém, publicou uma nota indicando que pretende lutar pela presença de público na partida.

