FPF divulga formato do Pernambucano Sub-17 de 2023; confira os grupos

A- A+

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) divulgou, na quarta-feira (2), o formato do Campeonato Pernambucano sub-17 de 2023. A competição contará com 14 equipes e será dividida em quatro fases.

A primeira fase será dividida em dois grupos com sete clubes em cada, com jogos apenas de ida.

Os quatro melhores colocados de cada grupo avançam para as quartas de final e enfrentam as equipes do grupo oposto.

Em seguida, acontecem as semifinais que levarão duas equipes à grande final.

A segunda e a terceira fases contarão com jogos de ida e volta, já a final será realizada em partida única.

Conheça os grupos

Grupo A: Atlético Torres, Central, Cruzeiro Ga, Guarany Revela Craques, Náutico, Retrô e Sete de Setembro

Grupo B: Aliança, Atlético-PE, Jaguar, Porto, Santa Cruz, Sport e Viva Futebol Clube



O Campeonato está previsto para iniciar no dia 19 de agosto, e terá transmissão no canal da TV FPF no YouTube.

Veja também

Natação Mundial de natação paralímpica: Caro Santiago leva medalha de ouro nos 100m livre S12