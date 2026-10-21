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Futebol Feminino FPF divulga formato e tabela do Campeonato Pernambucano Feminino 2026 Competição tem início no dia 14 de novembro, reúne quatro clubes e terá final em jogo único

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) divulgou, nesta quarta-feira (21), o regulamento e a tabela do Campeonato Pernambucano Feminino 2026.

A competição terá início no sábado, 14 de novembro, e contará com a participação de quatro clubes: América, Íbis, Ipojuca e Sport, que detém os quatro últimos títulos.

As Leoas da Ilha enfrentam o Íbis na partida de estreia do torneio. O confronto ocorre no CT do Sport, às 10h. Já às 16h, Ipojuca e América se enfrentam no Estádio de Camela.

Durante a primeira fase do torneio, as quatro equipes se enfrentam em turno único, com a disputa de seis partidas.

Os dois melhores clubes avançam para a final, disputada em jogo único, com mando de quem fizer a melhor campanha. Se houver empate no tempo normal, o título será decidido nos pênaltis.



Em caso de igualdade em pontos na primeira etapa da competição, os critérios de desempate são, nesta ordem: número de vitórias, saldo de gols, gols marcados, confronto direto (quando o empate for entre duas equipes), menor número de cartões vermelhos, menor número de cartões amarelos e sorteio.

Confira as partidas:

Sábado (14/11): Sport x Íbis, às 10h - CT do Sport

Sábado (14/11): Ipojuca x América, às 16h - Estádio de Camela

Segunda rodada:

Sábado (21/11): América x Sport, às 15h - Estádio Ademir Cunha

Sábado (21/11): Ipojuca x Íbis, às 16h - Estádio de Camela

Terceira Rodada:

Sábado (28/11): Sport x Ipojuca, às 15h - CT do Sport

Sábado (28/11): Íbis x América, às 15h - Estádio Ademir Cunha

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