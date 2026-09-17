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Federação FPF divulga lista definitiva das chapas que concorrerão às eleições no próximo domingo (20) Mandatário da Federação Pernambucana de Futebol desde 2011, Evandro de Carvalho busca mais uma reeleição.

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF-PE) divulgou em definitivo, na última quarta-feira (16), a lista das três chapas que concorrerão às eleições presidenciais referente ao quadriênio 2027-2030. O processo de votação ocorre neste domingo (20), às 11h, na sede da FPF, na Boa Vista.

Presidente da instituição desde 2011, Evandro de Carvalho tenta reeleição ao lado do vice Pedro Pessoa de Lacerda com a Chapa 1 - ‘Compromisso com a Modernidade’. No último mês de agosto, no podcast Futebol Diário, o mandatário afirmou que essa deve ser a última jornada à frente da instituição.

O bate-chapa também é composto pela Chapa 2 - ‘Nova FPF’ com André Cortez de Albuquerque como candidato a presidente e André Fonseca de Lima como vice. Por último, a Chapa 3 - ‘Federação Jovem Pra Frente’, que tem Markus Lebre de Oliveira como presidente e Carolina Fortes Bezerra como vice.





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