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Federação

FPF divulga lista definitiva das chapas que concorrerão às eleições no próximo domingo (20)

Mandatário da Federação Pernambucana de Futebol desde 2011, Evandro de Carvalho busca mais uma reeleição.

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Federação Pernambucana de Futebol Federação Pernambucana de Futebol  - Foto: Rafael Vieira/FPF

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF-PE) divulgou em definitivo, na última quarta-feira (16), a lista das três chapas que concorrerão às eleições presidenciais referente ao quadriênio 2027-2030. O processo de votação ocorre neste domingo (20), às 11h, na sede da FPF, na Boa Vista. 

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Presidente da instituição desde 2011, Evandro de Carvalho tenta reeleição ao lado do vice Pedro Pessoa de Lacerda com a Chapa 1 - ‘Compromisso com a Modernidade’. No último mês de agosto, no podcast Futebol Diário, o mandatário afirmou que essa deve ser a última jornada à frente da instituição.   

O bate-chapa também é composto pela Chapa 2 - ‘Nova FPF’ com André Cortez de Albuquerque como candidato a presidente e André Fonseca de Lima como vice. Por último, a Chapa 3 - ‘Federação Jovem Pra Frente’, que tem Markus Lebre de Oliveira como presidente e Carolina Fortes Bezerra como vice. 

    
 

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