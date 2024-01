A- A+

Campeonato Pernambucano FPF divulga mudanças no sistema de classificação à Série D via Pernambucano No ano passado, vagas ficaram com Retrô (vice-campeão) e Petrolina (4º colocado)

A um dia do início do Campeonato Pernambucano 2024, a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) anunciou mudanças no sistema de classificação via Estadual para a Série D do Campeonato Brasileiro. Neste ano, as duas vagas estão mantidas. Porém, uma para a equipe campeã e outra para o time de melhor colocação na primeira fase.

Em 2023, por exemplo, as vagas para a Série D foram destinadas para as duas melhores equipes da primeira fase que não estavam em divisões superiores. Assim, o Retrô (vice-campeão), e o Petrolina (4º colocado), se garantiram na edição deste ano no campeonato. O Santa Cruz, que ficou em 5º, acabou ficando sem divisão.

Regulamento do Pernambucano detalha vagas para a Série D. Foto: Reprodução/FPF

As exceções na nova regra da FPF são Sport e Náutico, que estão nas Séries B e C, respectivamente. Assim, se um dos dois for o campeão estadual, o lugar na Quarta Divisão será destinado ao vice-campeão. Se a final for entre ambos, a vaga será do 3º colocado e assim sucessivamente.

Ainda de acordo com a entidade que comanda o futebol no Estado, o 3º colocado será aquele derrotado na semifinal com a melhor pontuação na primeira fase. Já o 4º lugar será a equipe eliminada na outra semifinal. O 5º lugar, por sua vez, será o clube com maior pontuação a ser vencido nas quartas de final. O 6º será o outro eliminado na mesma fase. Do 7º ao 10º, serão os times que ficaram pelo caminho ainda na primeira fase do certame.

