A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) divulgou nesta sexta (30) a tabela atualizada de jogos válidos pelo Campeonato Pernambucano 2023. Após a entrada do Petrolina, a competição passou de 12 para 13 equipes. Clique aqui e confira.

A primeira rodada terá no sábado, dia 7 de janeiro, Central x Náutico (às 16h30, no Lacerdão) e Salgueiro x Maguary (19h, no Cornélio de Barros). No domingo (8) será realizado: Retrô x Porto (15h, no Lacerdão), Sport x Íbis (16h30, Ilha do Retiro) e Afogados x Belo Jardim (19h, no Vianão). Local e horário de Retrô x Santa Cruz ainda serão definidos.

A Fera Sertaneja foi denunciada e penalizado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por uma irregularidade de inscrição do lateral Raykar, utilizado na partida contra o Maguary, pela terceira fase da Série A2 da competição. Na ocasião, tinha perdido quatro pontos, situação que o tirava da classificação à elite estadual no ano seguinte, deixando o lugar anteriormente para o Belo Jardim.

Posteriormente, em novo imbróglio no STJD, o Petrolina foi absolvido, mas o Belo Jardim recorreu do caso, que teria novo julgamento. Além das duas equipes, o torneio terá Náutico, Santa Cruz, Sport, Salgueiro, Retrô, Caruaru City, Íbis, Maguary, Afogados, Central e Porto.

Regulamento

Na fase inicial, os 13 clubes se enfrentam entre si em jogos apenas de ida, com um sempre folgando na rodada. Os seis melhores avançam ao mata-mata, com os dois primeiros seguindo direto para as semifinais, enquanto os outros quatro se encontram nas quartas. Nos primeiros mata-matas, os confrontos são de jogo único. Na decisão, duelos de ida e volta. As quatro piores equipes são rebaixadas à Série A2.

Quanto às vagas na Copa do Brasil, a terceira destinada a Pernambuco será dada ao clube eliminado na semifinal que tiver a melhor campanha na primeira fase - as duas primeiras ficam com campeão e vice.

