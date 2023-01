A- A+

Futebol FPF e SDS determinam que Pernambuco terá torcida única em clássicos e jogos da Copa do Nordeste A apresentação para a imprensa contou com a participação de representantes de vários órgãos, incluindo as Polícias Militar e Civil, Ministério Público e Tribunal de Justiça Desportiva (TJD)

Torcida única, sistema de reconhecimento facial, cadastro de torcedores e prisão em flagrante dos envolvidos em confusões entre torcidas organizadas. Essas foram algumas das medidas anunciadas nesta segunda-feira (30) pela Secretaria de Defesa Social (SDS) e pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF) para enfrentar a violência nos estádios de Pernambuco.

O conjunto de ações foi informado durante entrevista coletiva na sede da FPF, no bairro da Boa Vista, Centro do Recife. A apresentação para a imprensa contou com a participação de representantes de vários órgãos, incluindo as Polícias Militar e Civil, Ministério Público e Tribunal de Justiça Desportiva (TJD).

As medidas foram divididas por impactos de curto, médio e longo prazos. Entre elas, está a criação do Programa Torcedor de Carteirinha, pelo qual os torcedores, incluindo aqueles que não são associados, serão cadastrados pelo poder público, gerando um banco de dados sobre eles. Em paralelo, a FPF informou que vai instalar, sem custo para os clubes, catracas com leitura facial nos estádios do Sport, Náutico, Santa Cruz e na Arena de Pernambuco. A tecnologia ainda não tem data definida para ser instalada.

Além disso, os tumultos registrados em dias de jogos serão interpretados como crime de associação criminosa, e os envolvidos poderão responder por diversos delitos, como furto, roubo, lesão corporal e rixa. Outra medida será a implantação da torcida única nos clássicos do Campeonato Pernambucano e nas partidas dos grandes clubes no Nordestão. A restrição valerá até o dia 6 de março, quando as instituições voltam a se reunir para avaliar a continuidade ou não da ação.

Veja também

Futebol Michel Douglas desfalca Santa diante do Petrolina