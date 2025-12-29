A- A+

Futebol FPF e Unicap reforçam parceria no combate à violência no futebol Presidente da Federação, Evandro Carvalho, visitou a Folha nesta segunda-feira (29), ao lado da coordenadora da Escola do Consenso, Karina Vasconcelos, e do vice-coordenador, Fred Monteiro

O combate a violência no futebol em Pernambuco ganhou mais um reforço. A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) firmaram uma parceria para mediar conflitos relacionados à torcidas organizadas e demais temas ligados ao universo esportivo. As primeiras medidas acontecerão durante o Campeonato Pernambucano de 2026.





Visita

O assunto foi debatido na visita à Folha de Pernambuco realizada nesta segunda-feira (29) pelo presidente da FPF, Evandro Carvalho, e pelos coordenadores do projeto “Escola do Consenso”, Karina Vasconcelos e Fred Monteiro. O trio veio acompanhado também do desembargador e ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), André Guimarães; do presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJD-PE), José Henrique Wanderley Filho; e pelo vice-presidente do TJD-PE, Eurico Barros.

O grupo foi recebido pelo presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro; pela vice-presidente, Mariana Costa; pelo diretor Executivo, Paulo Pugliesi; pelo diretor Operacional, José Américo Lopes Góis; e pela editora-chefe do jornal, Leusa Santos. Em seguida, Evandro e os coordenadoresa da Escola do Consenso participaram do do programa Conexão Notícias, da Rádio Folha FM 96,7, com o âncora Jota Batista.

“Coordenamos um projeto de extensão e inovação chamado ‘Escola do Consenso’. Ele trata de mediações, com uma metodologia dentro da lógica universitária, pensando nos problemas sociais. Na Escola, nos reunimos profissionais para desenvolver soluções consensuais e inovadoras. Nesse projeto, vamos promover diálogos entre as torcidas e clubes, estabelecendo responsabilidades. Na França, por exemplo, foram reduzidos 30% dos encarceramentos graças às práticas desse tipo de mediação”, afirmou Karina, também diretora da Escola de Ciências Jurídicas da Unicap.



Lei

O diálogo será via FPF, com reuniões envolvendo membros da Escola do Consenso e das torcidas organizadas. Recentemente, foi promulgada pelo presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), Álvaro Porto, a Lei 19.115, que estabelece medidas rigorosas para combater a violência em eventos esportivos, focando na instalação de câmeras nas dependências dos espaços esportivos e nas áreas do entorno; monitoramento do trajeto das torcidas organizadas por câmeras; instalação do sistema de biometria facial; criação de um ‘Cadastro Estadual de Maus Torcedores’; criação de um ‘Cadastro Estadual de Torcidas Organizadas’, além de medidas repressivas e educativas.

“Nós já temos a Arena de Pernambuco, Ilha do Retiro, Aflitos e Arruda com reconhecimento facial. Isso ajuda bastante na identificação dos torcedores. Essa parceria trará um novo mundo ao futebol. A nossa expectativa, por exemplo, é de realizar os dois jogos das finais do Pernambucano com as duas torcidas. Vou bancar essa ideia”, apontou Evandro. A ideia é que as primeiras ações da FPF e da Escola do Consenso aconteçam justamente nas decisões estaduais .

