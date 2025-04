A- A+

Futebol FPF elogia presidente da CBF após afastamento de arbitragem de Sport x Palmeiras Entidade estadual confiança na gestão do presidente Ednaldo e no trabalho técnico da nova Comissão Nacional de Arbitragem

Em nota, a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) elogiou a decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), citando nominalmente o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, em afastar os profissionais da arbitragem que participaram do jogo entre Sport e Palmeiras, no último domingo (6), na Ilha do Retiro, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

A Comissão Nacional de Arbitragem considerou que houve erro na marcação do segundo pênalti a favor do Palmeiras, que culminou no gol que garantiu a vitória dos paulistas por 2x1. A FPF apontou que “decisões como essa fortalecem as estruturas do nosso esporte, elevam o padrão da arbitragem nacional e garantem maior confiança às federações, clubes e torcedores de todo o país”.

Confira a nota na íntegra

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) vem a público reconhecer e enaltecer a postura do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, diante dos fatos ocorridos na partida entre Sport Club do Recife e Sociedade Esportiva Palmeiras, realizada na Ilha do Retiro, nesse domingo (6), pelo Campeonato Brasileiro da Série A.

Em resposta aos reclamos formais apresentados pela FPF e por seu filiado Sport Club do Recife, a Comissão Nacional de Arbitragem da CBF, sob nova condução, adotou em menos de 24 horas uma medida firme e necessária: o afastamento das equipes de arbitragem de campo e de VAR envolvidas na partida, após análise criteriosa e respaldo técnico do Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais (CCEI), que identificou erros clamorosos na condução do jogo.

A ação demonstra, de forma clara, o compromisso inegociável do presidente Ednaldo Rodrigues com a moralidade do futebol brasileiro, bem como a seriedade e a independência da nova Comissão de Arbitragem, que se mostra isenta, imparcial e, sobretudo, sem qualquer compromisso com o erro.

A FPF entende que decisões como essa fortalecem as estruturas do nosso esporte, elevam o padrão da arbitragem nacional e garantem maior confiança às federações, clubes e torcedores de todo o país.

Reafirmamos nossa confiança na gestão do presidente Ednaldo e no trabalho técnico da nova Comissão, certos de que o caminho do rigor, da transparência e da retidão seguirá sendo trilhado.

