FPF encaminha à CBF renovação dos certificados de clubes formadores do Náutico, Porto, Retrô e Sport

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) encaminhou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) os processos de renovação dos Certificados de Clube Formador do Clube Náutico Capibaribe, Clube Atlético do Porto, Retrô Futebol Clube Brasil e Sport Club do Recife.

A iniciativa faz parte do calendário anual de acompanhamento e validação das instituições que atendem aos critérios estabelecidos pelo Programa de Certificação de Clubes Formadores da CBF, responsável por reconhecer oficialmente as entidades que mantêm estruturas adequadas para a formação de atletas.

Os certificados atestam o cumprimento de requisitos técnicos, pedagógicos, médicos, jurídicos e de infraestrutura.

Em outras palavras, os certificados asseguram condições adequadas de treinamento, alojamento, escolarização, assistência médica e acompanhamento social aos atletas em formação.

Com o envio da documentação, a CBF realizará a análise dos processos e poderá promover visitas técnicas para verificação in loco, conforme previsto no regulamento do programa.

Após essa etapa, será publicada a decisão quanto à renovação dos certificados.

