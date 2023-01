A- A+

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) anunciou, na noite desta sexta-feira (6), que prestará uma homenagem ao Rei Pelé durante todo a edição do Campeonato Pernambucano 2023 que começa no próximo sábado (07), com partida de abertura às 16h30, no Estádio Lacerdão, entre Central e Náutico.

A bola oficial da competição e as camisas das equipes terão um patch exclusivo em memória ao Rei do Futebol.

Ainda seguindo com as homenagens, tendo em vista que Pelé foi autor de 1282 gols em sua carreira, a FPF dará ao jogador que marcar pelo menos 3 gols em uma partida, a bola oficial da competição.

