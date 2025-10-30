A- A+

FPF FPF firma parceria com vereadora Ana Lúcia para combater à violência contra a mulher nos estádios Encontro realizado na sede da Federação discutiu ações de conscientização e medidas preventivas voltadas à segurança das torcedoras pernambucanas

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) deu um novo passo nesta quinta-feira (30) para fortalecer o combate à violência contra a mulher nos estádios. O presidente da entidade, Evandro Carvalho, recebeu em reunião a vereadora Ana Lúcia e sua equipe, com o objetivo de consolidar uma parceria voltada à criação de estratégias de enfrentamento e conscientização em todo o estado.

O encontro ocorreu na sede da Federação e teve como foco principal a implementação de medidas práticas de prevenção e acolhimento às torcedoras vítimas de assédio ou violência. A iniciativa está alinhada à Lei nº 19.059, de 10 de março de 2023, que busca garantir ambientes esportivos seguros para o público feminino.

Estratégias de conscientização e ações efetivas

Durante a reunião, foram discutidas formas de ampliar a visibilidade das campanhas educativas dentro e fora dos estádios, utilizando materiais informativos e ações coordenadas entre os clubes, torcidas e órgãos públicos.

O presidente da FPF destacou a importância da iniciativa conjunta.

“Recebemos a vereadora e sua equipe para intensificar, massificar e ampliar o trabalho de combate e enfrentamento da violência contra a mulher”, afirmou Evandro Carvalho.

Ele também colocou a Federação à disposição para distribuir materiais pedagógicos e apoiar campanhas educativas que fortaleçam o tema.

Compromisso com um futebol mais seguro e inclusivo

A parceria entre a FPF e a Câmara Municipal do Recife reforça o compromisso das instituições em transformar os estádios pernambucanos em espaços acolhedores, onde as mulheres possam torcer com tranquilidade e segurança.

A iniciativa marca um avanço nas políticas de proteção e destaca a importância da união entre o poder público e o esporte para promover mudanças culturais dentro e fora das arquibancadas.

Com informações da assessoria

