Capacitação FPF forma 46 novos árbitros em Passira e fortalece a arbitragem no interior de Pernambuco Curso coordenado por Francisco Domingos encerrou ciclo de formações em ligas do interior e contou com apoio de autoridades locais

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF), por meio da Comissão Estadual de Arbitragem (Ceaf-FPF), concluiu mais um curso de formação de árbitros no interior do estado. A etapa mais recente ocorreu em Passira, no Agreste pernambucano, e resultou na capacitação de 46 novos profissionais, que estarão aptos a atuar nas competições regionais.

O curso faz parte de um programa voltado à qualificação e atualização da arbitragem, garantindo um padrão de excelência nos jogos realizados em todo o estado. Sob a coordenação de Francisco Domingos, o projeto já passou por outras ligas do interior, como Camaragibe, Carpina e Garanhuns, ampliando o alcance da iniciativa.

Aula prática marcou encerramento em Passira

A fase final da formação foi marcada por uma aula prática no Estádio Municipal Gerôncio Bernardino, momento que reuniu os novos árbitros para atividades de campo e integração. Participaram profissionais de várias cidades, entre elas Limoeiro, Salgadinho, Bom Jardim, Feira Nova, Orobó e da própria Passira.

O evento de encerramento contou com a presença de autoridades locais, como o prefeito Severino Silvestre, o presidente da Liga Desportiva de Passira, Eriston Alves, o secretário de Esportes, Eduardo Salgado, o diretor de Esportes, Marinho, e o coordenador do Qualifica+Passira, Lula Albuquerque.

