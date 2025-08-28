A- A+

Futebol FPF lança Guia Oficial do Pernambucano Série A2 2025 com regulamento e detalhes dos clubes Documento reúne formato da competição, informações das equipes e histórico do campeonato

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) lançou o Guia Oficial do Campeonato Pernambucano Série A2 2025, reunindo regulamento, dados dos clubes e detalhes da disputa que vai agitar o futebol estadual entre os dias 30 de agosto e 2 de novembro. A competição terá transmissão da TV FPF e, nas fases decisivas, também da TV Guararapes.

Formato e regulamento

Dez equipes participam da edição 2025, divididas em dois grupos de cinco times. As partidas da primeira fase serão realizadas em jogos de ida e volta dentro das chaves. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para as semifinais, que serão disputadas em jogo único, em estádio neutro, com uso do árbitro de vídeo (VAR). A final segue o mesmo modelo. Apenas o campeão garante o acesso à elite estadual, a Série A1 de 2026.

Clubes

No Grupo A estão: Águia de Cumaru, Caruaru City, Porto, Vitória das Tabocas e Ypiranga.

No Grupo B estão: América, Belo Jardim, Centro Limoeirense, Ipojuca e Vera Cruz.

O guia apresenta ainda informações detalhadas de cada agremiação, incluindo história, mascote, estádio, treinador, jogador destaque e canais de contato oficiais.

História

Além das informações atuais, o material resgata momentos marcantes da Série A2. O Maguary é lembrado como o primeiro campeão da história, em 1977. Já o Vera Cruz aparece como o maior vencedor, com quatro títulos. O último campeão foi o Jaguar, que levantou a taça em 2024.

Com informações da assessoria

