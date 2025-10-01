A- A+

Futebol Presidente da FPF explica cenários para determinar Maguary ou Náutico na Copa do Brasil em 2026 Ampliação do mata-mata nacional abriu possibilidade para mais uma vaga de Pernambuco na competição. Sport, Santa Cruz e Retrô já estão classificados

Após a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ampliar a quantidade de participantes da Copa do Brasil em 2026, Pernambuco, que já tem Sport, Santa Cruz e Retrô assegurados na próxima edição do torneio, ganhou uma vaga adicional. Cenário que levantou a dúvida: quem será o quarto integrante do estado no mata-mata nacional? Maguary e Náutico estão na disputa.





"A CBF precisa definir se vai determinar um critério para ocupação dessa vaga. Como se trata de uma constituição nova, um primeiro incremento de ampliação, ela pode determinar que as federações usem o Ranking Nacional de Clubes para colocar”, iniciou Evandro Carvalho, presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF).

“Se ela não determinar, a Federação será obrigada a usar o regulamento da competição. Lá, é dito que o que classifica são as competições estaduais. Nesse caso, o Maguary seria o classificado para a Copa do Brasil. Mas, se a CBF determinar que seja via ranking, o Náutico entra", completou.

Nas redes sociais, o Maguary já fez uma publicação celebrando a vaga na Copa do Brasil em 2026. O Náutico, por outro lado, não descarta acionar o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para obter a vaga via ranking.

O Náutico também poderia herdar uma vaga na Copa do Brasil 2026 de outras três formas. Primeiro, sendo o campeão da Série C 2025. Caso não seja, teria de torcer para o Santa Cruz ser o campeão da Série D deste ano ou o Sport se manter na Série A.

Entenda

A Copa do Brasil começará dia 18 de fevereiro e vai até 6 de dezembro. Os clubes da Série A entrarão a partir da quinta fase, a última que antecede as oitavas de final. Com isso, os times do Brasileirão terão uma redução de até três datas no torneio.

A competição também terá aumento de 92 para 126 clubes em 2026. Em 2027, serão 128 participantes. São 102 vagas distribuídas nos campeonatos estaduais. Outras 20 para clubes da Série A e quatro para os campeões das Séries C, D, Copa Verde e Copa do Nordeste, que entram na terceira fase.

As oitavas, quartas e semifinais serão em jogos de ida e volta. A final será em partida única. A fase 1 terá os 28 menores ranqueados. Na segunda entram os 74 melhores ranqueados que se juntam aos 14 classificados. Na terceira terão quatro para os campeões das Séries C, D, Copa Verde e Copa do Nordeste.

