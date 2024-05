A- A+

RIO GRANDE DO SUL FPF oferece CT do Retrô e Estádio do Arruda para times do Rio Grande do Sul Estado sofre com fortes enchentes nas últimas semanas, o que impossibilita, dentre outros tantos setores, o funcionamento dos clubes

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) colocou à disposição o Centro de Terinamento do Retrô e o Estádio do Arruda para receber times do Rio Grande do Sul que precisem de local para preparação, hospedagem e sediar jogos.

A oferta foi comunicadana manhã desta quarta-feira (8), em decorrência das enchentes que atingem o estado e impossibilitam, entre outras esferas, o funcionamento dos clubes gaúchos.

De acordo com a FPF, houve uma reunião com o presidente do Retrô, Laércio Guerra, para chegar à concessão. A federação também se solidarizou com o cenário que vem sendo vivido no Rio Grande so Sul.

"Somos solidários aos gaúchos e estamos prontos para colaborar. Por isso, colocamos à disposição o Retrô, que possui um CT moderno e bem equipado, além do Estádio do Arruda", explicou o presidente da FPF, Evandro de Carvalho.

O Centro de Treinamento do Retrô possui campos modernos, vestiários, academia e refeitório, além de estrutura para acomodação de atletas. Já o Estádio do Arruda está apto para receber partidas, de acordo com a federação.

Vale ressaltar que, no momento, os clubes gaúchos vivem um momento de indefinição. A CBF adiou, nessa terça-feira, os jogos de Internacional, Grêmio e Juventude, que jogam a Série A do Campeonato Brasileiro, por 20 dias.

Há, ainda, o pedido por paralisação geral do torneio, que não foi acatada em votação dos clubes que compõem a elite do futebol brasileiro.

Alguns jogadores já se manifestaram a favor da parada das partidas, como o meia Giuliano, do Santos.

Chuvas no Rio Grande do Sul

Situação no Rio Grande do Sul mobiliza todo o Brasil | Foto: Anselmo Cunha/AFP

Fortes chuvas atingem o Rio Grande do Sul nas últimas semanas. Ao todo, de acordo com boetim da Defesa Civil do estado divulgado na tarde dessa terça-feira, 95 pessoas morreram por conta do desastre natural, mais 131 estão desaparecidas e outras 372 estão feridas.

Os números, no entanto, não param por aí, já que milhares de habitantes seguem convivendo com cortes de energia e racionamento de água, sem falar nos alagamentos, estradas paralisadas e grande dificuldade de acesso, inclusive a itens básicos, como água potável e alimentos.

Em Pernambuco, inclusive, várias redes de apoio já são feitas para tentar impactar positivamente os habitantes do Rio Grande do Sul. Dentre elas, estão pontos de coleta no Aeroporto do Recife, em todas as agências dos Correios do Estado. Há, ainda, uma parceria com a Rede Muda Mundo, que recebe doações através do Pix ou da conta corrente.

Para doar pela chave Pix, basta direcionar o valor para o seguinte e-mail: [email protected].

No caso da conta corrente, os dados são: conta de débito: 3190 | Conta: 352088-9 | Tipo: conta corrente.

