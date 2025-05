A- A+

Série D FPF proíbe acesso de torcidas organizadas ao Lacerdão para duelo entre Central e Santa Cruz Medida segue recomendação do Ministério Público e visa a reforçar a segurança no confronto pela Série D, que será realizado neste domingo (18)

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) publicou, nesta quinta-feira (15), um ato que restringe o acesso de torcidas organizadas ao Estádio Lacerdão, em Caruaru, no confronto entre Central e Santa Cruz, válido pela Série D do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada neste domingo (18), às 16h.

A decisão foi baseada em um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado no mesmo dia entre a 4ª Promotoria de Justiça e Cidadania de Caruaru, o presidente do Central, Sivaldo Oliveira, e do Conselho Deliberativo do Santa Cruz, Vitor Pessoa de Melo, além do presidente da FPF, Evandro Carvalho.

A publicação do ato acontece após a recomendação do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), que sugeriu, na última semana, a realização da partida apenas com a torcida mandante, com o objetivo de evitar confrontos diante do histórico de violência envolvendo torcidas organizadas no estado.





PF proíbe acesso de torcidas organizadas ao Lacerdão para duelo entre Central e Santa Cruz by Folha de Pernambuco

Com a publicação do ato, fica proibido o ingresso de torcedores no Lacerdão com camisas, bandeiras, faixas, instrumentos musicais ou qualquer objeto que identifique diretamente ou indiretamente as torcidas organizadas dos dois clubes.

A medida, no entanto, não impede o acesso de torcedores comuns, que poderão comparecer ao estádio utilizando símbolos oficiais das equipes.

Venda de ingressos liberada

Apesar da restrição às organizadas, a presença da torcida visitante está confirmada. O Central já iniciou a venda de ingressos nesta quinta-feira (15), por meio da plataforma IngressoSA.

Os bilhetes para o setor destinado à torcida do Santa Cruz custam R$ 60 até o sábado (17). No domingo (18), dia do jogo, os ingressos serão vendidos por R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia).

