Futebol FPF proíbe materiais que façam alusão às uniformizadas do Trio de Ferro em jogos em Pernambuco A decisão responde aos pedidos do Ministério Público do Estado de Pernambuco (MPPE), da Polícia Militar (PMPE) e da Secretaria de Defesa Social (SDS-PE)

Em comunicado divulgado na noite desta quarta-feira (20), a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) informou que está proibido qualquer tipo de material que faça alusão às torcidas organizadas dentro dos estádios de futebol no Estado. A medida faz parte do comitê da Comissão Permanente de Prevenção à Violência no Futebol Pernambucano, criada no início do mês de março.

A decisão responde aos pedidos do Ministério Público do Estado de Pernambuco (MPPE), da Polícia Militar (PMPE) e da Secretaria de Defesa Social (SDS-PE).

Conforme o documento publicado nesta noite, estão proibidas as entradas de faixas, adereços e qualquer outro material que possa identificar os grupos "Jovem", "Jovem do Leão", "Fanáutico", "TJF - Náutico até morrer", "Inferno Coral" e "Explosão Coral".

A medida passa a valer a partir deste domingo (24), na partida entre Náutico e CRB, pela sétima rodada da Copa do Nordeste, além da final do Pernambucano e dos demais jogos que venham a ser realizados em Pernambuco durante o ano de 2024.

