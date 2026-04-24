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Futebol FPF protocola ofício para solicitar nova vistoria no Arruda Demanda foi apresentada por representantes do Santa Cruz em reunião com o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) recebeu, nesta sexta-feira (24), na sede da entidade, representantes do Santa Cruz. O grupo apresentou uma solicitação formal para encaminhamento de pedido de realização de nova vistoria técnica no estádio do Arruda. Quem esteve presente no encontro foi o ex-presidente do Tricolor, Antônio Luiz Neto, acompanhado dos conselheiros Frederico Vilaça e Carlos Simeão.

Em nota, a FPF informou que encaminhou um ofício ao Batalhão de Choque da Polícia Militar de Pernambuco e ao Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, solicitando a realização de inspeção técnica no estádio.

“As eventuais conclusões e deliberações decorrentes da vistoria competem exclusivamente aos órgãos técnicos responsáveis, nos termos da legislação vigente”, indicou a FPF. Em relatório recente realizado pela Defesa Civil, as estruturas do estádio foram classificadas com “risco alto” e “muito alto” em alguns pontos, citando o perigo de desprendimento de materiais que poderiam causar acidentes,

O último jogo do Santa Cruz com público no Arruda foi no dia 13 de julho do ano passado, contra o Santa Cruz-RN, pela primeira fase da Série D. O público no confronto foi de 8.003 torcedores.

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