Futebol FPF remarca Santa Cruz x Retrô para o dia 15 de fevereiro Jogo aconteceria anteriormente nesta quarta (24), no Arruda, mas foi alterado por conta de reparos no Arruda

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) oficializou a mudança de data e horário da partida entre Santa Cruz e Retrô, no Arruda, pela quarta rodada do Campeonato Pernambucano. Marcado anteriormente para ocorrer quarta (25), às 21h, o confronto passou para o dia 15 de fevereiro, às 20h.

Contexto da mudança

De acordo com o presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, o pedido para adiar a partida se deu "pelo pouco tempo para venda de ingressos". Com o estádio tricolor passando por melhorias, a vistoria da Polícia Militar só deve acontecer entre terça (23) e quarta-feira (24).

"Estamos fazendo uns reparos que foram solicitados. Só podemos vender ingressos a partir da vistoria aprovada. Essa vistoria seria feita até terça ou quarta, então teríamos pouco tempo para venda de ingressos. Já pedimos o adiamento e agora estamos no aguardo da oficialização por parte da FPF", explicou o mandatário.

À reportagem, o diretor de futebol do Retrô, Gustavo Jordão, ressaltou a boa relação entre os clubes ao comentar a solicitação feita pelo Santa Cruz. O dirigente ainda detalhou que o único pedido do clube de Camaragibe foi que a nova data do confronto não prejudique o time azulino na sequência do ano.

"A gente acha que não tem problema algum, contanto que não atrapalhe alguma sequência de jogos nossa na Copa do Brasil. o Santa Cruz é um parceiro nosso", pontuou.

