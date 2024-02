A- A+

violência no futebol FPF repudia atendado a ônibus do Fortaleza após jogo com Sport: "Repugnante" Federação afirma, ainda, que está atuando ao lado da Secretaria de Defesa Social em busca dos autores do crime

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) repudiou, por meio de nota oficial, o atentado ao ônibus do Fortaleza, que aconteceu na noite da quarta-feira (21), após partida contra o Sport.

A entidade classificou o acontecimento como "repugnante" e afirmou que está trabalhando juntamente à Secretaria de Defesa Social para identificar os responsáveis pela ação criminosa.

"Repudiamos veementemente esses atos covardes e criminosos contra a integridade física e moral dos profissionais. Reforçamos a necessidade urgente de leis mais rígidas, seguindo exemplos de países como a Inglaterra, para garantir a segurança e o respeito", diz trecho da nota.

Vale lembrar que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) também divulgou, no final da manhã desta quinta-feira (22), uma nota de repúdio sobre o ocorrido e afirmou que "seguirá implacável" na cobrança de ações contra todo tipo de violência no futebol.

Veja, abaixo, a nota da FPF na íntegra.

"A Federação Pernambucana de Futebol vem a público expressar sua solidariedade à presidência, diretoria, funcionários e atletas do Fortaleza Esporte Clube diante do repugnante ataque ocorrido na noite dessa quarta-feira.

Repudiamos veementemente esses atos covardes e criminosos contra a integridade física e moral dos profissionais. Reforçamos a necessidade urgente de leis mais rígidas, seguindo exemplos de países como a Inglaterra, para garantir a segurança e o respeito".

A Federação informa que está em contato com a Secretaria de Defesa Social, para tentar agilizar a identificação e prisão dos responsáveis por tais atos de violência.

Reiteramos nosso compromisso em combater a violência no esporte e, ao mesmo tempo, reconhecemos a importância de realizar ações efetivas para que os responsáveis sejam punidos. Vamos continuar trabalhando incansavelmente para que o futebol seja um espaço de paz e confraternização.

Ataque a ônibus do Fortaleza

Ao todo, seis atletas do Fortaleza ficaram feridos. De acordo com relatos recebidos pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), que iniciou as investigações do caso, os autores do delito dispararam explosivos e pedras contra a delegação do time cearense, que estava voltando para o hotel quando foram surpreendidos pelo ataque.



Os atletas feridos foram o goleiro João Ricardo, com um corte no supercílio; o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar, que sofreu uma pancada na cabeça, um corte na boca e um outro corte no supercílio, além do lateral-direito Dudu, os zagueiros Titi e Brítez e o volante Lucas Sasha, atingidos com estilhaços de vidro e tiverem que conter sangramentos. Todos passam bem e já receberam alta do hospital.

Na manhã desta quinta-feira (22), diversos clubes, como o Ceará, além do próprio Sport e o Fortaleza repudiaram as ações.

