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Copa do Mundo FPF sai em defesa de Raphael Claus após críticas de Trump por expulsão de Balogun O presidente questionou publicamente a atuação do brasileiro e afirmou que Claus possui um passado "muito suspeito"

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta segunda-feira uma nota oficial em defesa do árbitro Raphael Claus, que passou a ser alvo de críticas após a polêmica envolvendo a expulsão do atacante Folarin Balogun, dos Estados Unidos, durante a Copa do Mundo.

A manifestação acontece depois de o presidente norte-americano, Donald Trump, questionar publicamente a atuação do brasileiro e afirmar que Claus possui um passado "muito suspeito" ao comentar o cartão vermelho aplicado ao atacante na partida contra a Bósnia e Herzegovina.

Em nota, a FPF repudiou qualquer tentativa de colocar em dúvida a conduta do árbitro. "A Federação Paulista de Futebol manifesta seu irrestrito apoio ao árbitro paulista Raphael Claus diante das lamentáveis insinuações que tentam, sem qualquer fundamento, colocar em dúvida sua integridade e sua trajetória profissional "

A entidade ressaltou que Claus construiu sua carreira com ética e competência, destacando que não há qualquer episódio que comprometa sua reputação. "Claus possui reputação ilibada e uma carreira construída com ética, seriedade, dedicação e excelência técnica, sem qualquer episódio que coloque em dúvida sua integridade profissional."

A Federação também lembrou o currículo do árbitro, citando as principais competições que comandou ao longo da carreira.

"Seu currículo demonstra a confiança conquistada dentro e fora do país. Claus foi selecionado para duas edições da Copa do Mundo e escolhido para comandar a final da Copa América de 2024, além de inúmeras designações para jogos de máxima relevância, incluindo sete finais de Paulistão e diversos prêmios individuais."

Por fim, a FPF reafirmou confiança no árbitro e garantiu que continuará defendendo seus profissionais diante de críticas consideradas injustas.

"A Federação Paulista de Futebol reafirma sua confiança e orgulho em contar com Raphael Claus em seu quadro de árbitros e seguirá defendendo seus profissionais diante de qualquer tentativa de desqualificação injusta ou ofensiva."

Raphael Claus está no centro da polêmica após expulsar Balogun no duelo entre Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina. O atacante cumpriria suspensão automática nas oitavas de final, mas a Fifa suspendeu a punição e o liberou para enfrentar a Bélgica.

Donald Trump admitiu ter telefonado ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, pedindo a revisão do caso, embora a entidade sustente que a decisão foi tomada de forma independente por seus órgãos disciplinares.

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