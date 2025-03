A- A+

Campeonato Pernambucano FPF mantém Santa Cruz x Sport sábado (15), no Arruda Jogo é válido pela semifinal do Campeonato Pernambucano

O Clássico das Multidões entre Santa Cruz e Sport está mantido para sábado (15), às 16h30, no Estádio do Arruda.

Após a informação de que o jogo seria realizado no domingo (16), a pedido da detentora de transmissão do torneio, o presidente da FPF, Evandro Carvalho, confirmou à Folha de Pernambuco que o duelo de volta das semifinais do Pernambucano será disputado na data original.

Do lado mandante do duelo, o Santa Cruz havia informado, através do executivo de futebol Harlei Menezes, que não tinha sido "informado oficialmente" da mudança de data.

Também procurado pela reportagem, o presidente do Sport, Yuri Romão, havia afirmado que ia buscar manter o duelo no sábado. A mudança, segundo o dirigente, atrapalharia a logística do clube para o jogo com o Vitória, quarta-feira (19), pela Copa do Nordeste. "Essa mudança impacta para a gente, como por exemplo na logística para um importante jogo que teremos na quarta-feira, contra o Vitória, pela Copa do Nordeste", falou Romão.

Para o duelo, em única parcial divulgada até o momento, o Santa Cruz anunciou que 13 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada. A expectativa é de casa cheia, mesmo com o revés tricolor no jogo de ida.

No primeiro confronto, o Sport venceu por 2x0, na Ilha do Retiro, com gols de Gonçalo Paciência e João Silva. Com o placar construído, o Leão pode perder por até um gol de diferença no Arruda, que ainda assim garante vaga na decisão. Caso o Santa Cruz dê o troco com a mesma vantagem de gols, o clássico será resolvido nos pênaltis.

Maguary x Retrô

Com a confirmação do clássico entre Santa Cruz e Sport para o sábado, a FPF divulgou, também, que a outra semifinal, entre Maguary e Retrô, será jogada no domingo, às 16h, na Ilha do Retiro. No encontro de ida, a Fênix venceu por 2x1.

